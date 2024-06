Cacciotto con la fascia tricolore da Sindaco di Alghero

ALGHERO – Questo pomeriggio insediamento del Sindaco della città di Alghero, Raimondo Cacciotto, nell’ufficio di Porta Terra. Col passaggio di consegne, Mario Conoci ha rivolto i migliori auguri al nuovo sindaco per l’importante impegno a favore della comunità. Tutto questo davanti ad una folta platea composta dalle varie rappresentanze dei partiti di maggioranza che hanno voluto assistere alla cerimonia. Intanto, nei prossimi dieci giorni si procederà con la convocazione della seduta d’insediamento del Consiglio Comunale che, pare, dovrà essere effettuata entro il 30 di giugno per votare alcuni provvedimenti in scadenza. Inoltre, come già detto, sono in corso le interlocuzioni interne ai partiti per decidere i vari assetti dell’impianto amministrativo.