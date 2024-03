SASSARI – Questa mattina, 29 marzo, il sindaco Nanni Campus ha revocato le deleghe all’assessora alla Cultura e Politiche educative Laura Useri, poiché è venuta a mancare la condivisione sulle prospettive dell’azione congiunta di Giunta e maggioranza. Contestualmente il primo cittadino ha nominato nuova assessora Virginia Orunesu, con le stesse deleghe finora in capo a Laura Useri. Il sindaco e gli altri componenti della Giunta hanno ringraziato la collega per il lavoro svolto in questi anni.