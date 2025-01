“Giunta Cacciotto smemorata, manipola la realtà: faccia comunicazioni serie e corrette”

ALGHERO – “Anche in questa circostanza ci vediamo costretti, nostro malgrado, a ristabilire un minimo di verità storica sulle notizie trasmesse dalla Giunta Cacciotto alla comunità algherese sullo stato dei lavori ed ai nuovi interventi sul Palacongressi Ivan Graziani. Informazioni faziose ed inesatte”, cosi il gruppo consigliare di Forza Italia composto da Tedde, Bardino, Peru, Caria e Ansini.

“Questa Giunta continua a parlare di opere pubbliche incompiute anche sulle maggiori testate giornalistiche del territorio, delegittimando e screditando il costante lavoro degli Uffici e di tutti i RUP e funzionari che nel corso degli anni hanno portato avanti gli interventi. Peraltro, la Giunta Cacciotto parla di incompiute ma poi porta in consiglio per l’approvazione un Documento Unico di Programmazione che alla voce “opere incompiute” non ne indica alcuna. E’ quindi evidente che il fine è screditare il corretto operato dei funzionari e dell’allora Assessore di Forza Italia Antonello Peru”.

“Ma vi è di più. La “smemorata” Giunta Cacciotto si scorda che i tre milioni di euro utilizzati per la riqualificazione degli esterni del Palacongressi furono chiesti alla Regione ed ottenuti dall’allora Amministrazione di centro destra e che le residue somme, pari ad un milione di euro circa, erano già state destinate dall’allora ex Assessore alle Opere Pubbliche di Forza Italia al rifacimento degli spogliatoi e degli impianti sportivi. I lavori dovevano iniziare già dalla fine del 2023, ma a causa della revoca dell’Assessore forzista subivano un rallentamento che, oggi apprendiamo, purtroppo s’è consolidato”, commentano i consiglieri d’opposizione di Forza Italia.

“Siamo convinti che i comunicati stampa della Giunta debbano esseri seri, veritieri e fornire una corretta informazione. Anche perché vengono materialmente redatti da un Ufficio stampa pagato dai cittadini algheresi. Di certo non dovrebbero limitarsi contrabbandare come proprie opere progettate e finanziate da precedenti amministrazioni. Manipolando in modo levantino la realtà delle cose, cercando di affermare la tesi infondata dell’arrivo di nuove risorse dalla Regione e che il progetto di riqualificazione dei campi sportivi (quali?) sia di quest’Amministrazione”.

“La verità, ampiamente documentata dagli atti, è che le uniche risorse messe a disposizione per la riqualificazione del Palacongressi e le idee progettuali appartengono al centrodestra. La Giunta Cacciotto abbandoni questa effimera propaganda ed eviti di mettere in cattiva luce la struttura amministrativa parlando di incompiute. Negli Uffici comunali si lavora assiduamente e con lealtà a prescindere dal colore politico di chi la governa”, concludono i consiglieri Tedde, Caria, Bardino, Ansini e Peru.