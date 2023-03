Giornata mondiale dell’obesità, i consigli dell’Asl Sassari |video

SASSARI – In occasione della Giornata mondiale dell’Obesità (#World Obesity Day), istituita nel 2015 dalla World Obesity Federation, che ricorre il 4 marzo in tutto il mondo, la Asl di Sassari intende sensibilizzare i cittadini e le istituzioni e di incoraggiare la prevenzione dell’obesità, attraverso comportamenti virtuosi. Investire nella cura e nella prevenzione dell’obesità richiede l’azione e l’impegno di tutti.

La Asl di Sassari, invita la popolazione a seguire una sana alimentazione, astenersi dall’uso di sigarette e altri prodotti del tabacco, così come anche astenersi dal consumo irresponsabile e dannoso di alcol. Invita inoltre a considerare gli effetti benefici dell’attività fisica sul benessere fisico, sullo stato mentale e sul riposo notturno.

Il rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) e dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse) hanno messo in evidenza come in Europa ( ed in particolare in Italia ) il 45% della popolazione, non faccia mai esercizio fisico. “In questo modo nei prossimi 30 anni in Europa aumenteranno le malattie cardiovascolari ( come infarto e ictus ) di circa 4 milioni; i casi di depressione (sono stimati 3,5 milioni di nuovi casi); 1 milione di nuovi casi di diabete mellito tipo 2 e 400.000 nuovi casi di tumori diversi”, spiega Franca Felicina Farina, responsabile del Servizio di Medicina della Sport della Asl di Sassari. L’Oms raccomanda una pratica sportiva minima di: 150 minuti di attività fisica moderata alla settimana ( per esempio camminare 30 minuti al giorno per 5 gg la settimana ), 75 minuti la settimana di attività aerobica intensa

“Solo seguendo le indicazioni dell’Oms avremmo già un miglioramento della qualità della vita e della salute mentale di ciascuno di noi, ma ciò porterebbe ad invertire la tendenza e consentirebbe di evitare 10.000 morti premature ogni anno con 300 minuti di attività fisica 18.000 morti premature ogni anno). Questo perché è dimostrato che fare attività fisica oltre a ridurre l’obesità , riduce la pressione arteriosa, i livelli di colesterolo nel sangue , i livelli di glicemia”, spiega la Farina. “Tutto ciò si traduce ovviamente in un risparmio sui costi sanitari, arrivando ad un risparmio dello 0,6% del budget sanitario per anno”.

Il Servizio di Medicina dello Sport della Asl di Sassari ogni anno eroga oltre 2000 visite per il rilascio di certificazioni agonistiche e non agonistiche. “Questo permette di fare attività fisica in sicurezza , in quanto durante le visite si esegue eletrocardiogramma , visita cardiologica e se necessario accertamenti di secondo livello con Ecocardiogramma e test regometrico ed ECG Holter”, spiega la Farina. “Questi controlli nei giovani atleti diventa molto utile nell’ identificazione precoce di patologie cardiovascolari a rischio di morte improvvisa durante l’attività fisica. Inoltre tra i progetti futuri della nostra Azienda vi è quello di arrivare a erogare anche la prescrizione strutturata dell’esercizio fisico, che è in grado in chi è affetto da una patologia cronico-degenerativa , di facilitare il recupero funzionale, ottenere e conservare un migliore stato di salute , ridurre gli eventi e la mortalità”

Il Servizio di Medicina dello Sport della Asl di Sassari si trova nella struttura sanitaria di San Camillo, al III piano della Scala C. Per avere informazioni o prendere appuntamento e’ necessario contattare la struttura componendo lo 079 / 2062044 dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle 13.00, e il martedì e il mercoledì, dalle ore 15.00 alle 16.30.