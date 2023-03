Forum transizione ecologica, il pensiero di Michele Pais

ALGHERO – “La sostituzione delle fonti fossili con quelle rinnovabili è la leva strategica della transizione ecologica. Grazie alle sue particolari caratteristiche, la Sardegna può accelerare su questo percorso di sviluppo e raggiungere un modello di produzione e consumo energetico più sostenibile.

Ci sono molti elementi importanti che rendono la nostra Isola il laboratorio ideale per puntare a un drastico cambiamento della produzione e del consumo energetico, con benefici ambientali, sociali ed economici per tutto il territorio e l’intera comunità. Un modello potenzialmente esportabile in Europa e nel mondo.

Questo passaggio dovrà essere accompagnato dalla diffusione di tecnologie per l’ammodernamento dei sistemi di consumo finale (dalle pompe di calore per il riscaldamento alle piastre a induzione fino alla mobilità pubblica e privata), diffusione che però non dovrà essere a carico dei cittadini.

La Regione mira a eliminare gradualmente l’uso di fonti fossili per la produzione di energia e ad aumentare la quota ricavabile da fotovoltaico ed eolico (attualmente al 7 e al 15% rispettivamente) ed altre fonti.

A titolo di esempio, è di pochi giorni fa l’avviso pubblico dell’Assessorato dell’industria “Hydrogen Valleys”, finalizzato alla selezione di proposte progettuali per la realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, con una dotazione finanziaria di 21 milioni di euro,

Nella Legge di Stabilità 2023 sono previsti una serie di altri interventi economici che vanno in questa direzione:

 40 milioni a favore degli enti locali per l’efficientamento energetico dei propri edifici e dell’illuminazione pubblica

 8 milioni per le scuole

 30 milioni per sostenere gli investimenti delle imprese per la transizione energetica

 40 milioni a favore delle famiglie per interventi volti a garantire il risparmio di energia

 La legge Regionale 3/22, inoltre, ha stanziato 7.5 milioni per promuovere le strategie

di crescita sostenibile attraverso il “Centro per il coordinamento delle attività di preparazione alle politiche regionali della transizione energetica”

La Sardegna ha una delle più basse densità di popolazione in Italia (68 abitanti per kmq) ed offre pertanto un contesto unico che si presta perfettamente alla cosiddetta generazione distribuita, in cui tanti piccoli impianti alimentati da fonti rinnovabili danno vita a una fitta rete multidirezionale di utenti, che sono contemporaneamente produttori e consumatori di energia.

Sono le cosiddette Comunità Energetiche Rinnovabili, cioè associazioni costituite da pubbliche amministrazioni, aziende, esercizi commerciali e singoli cittadini che si dotano di impianti per la autoproduzione di energia sostenibile destinata all’autoconsumo, attraverso

un modello basato sulla condivisione dell’elettricità prodotta, in cui tutti gli utenti collegati possono condividere l’energia non consumata con altri membri della comunità energetica.

La Regione ha già approvato uno stanziamento di 2 milioni per il 2023 e 2 milioni per il 2024 destinati allo studio di fattibilità e all’avviamento delle comunità.

La transizione ecologica nell’edilizia, nell’agricoltura e nei sistemi di produzione ci aiuterà a proteggere il nostro patrimonio ambientale, a ripristinare la biodiversità e a sviluppare un nuovo modello di economia in cui l’uomo non consuma il territorio bensì ne raccoglie i frutti collaborando alla conservazione del Creato.

BREVI NOTE SULLA TRANSIZIONE ENERGETICA

Cos’è la transizione ecologica

Con transizione ecologica si intendono tutte quelle politiche territoriali, ambientali ed energetiche a favore dell’ambiente e della transizione energetica.

La transizione ecologica pertanto, ha la finalità di costruire un nuovo modello economico, culturale e sociale che rispetti i criteri di sostenibilità ambientale e rispetto del pianeta.

Un nuovo modello che prevede un utilizzo delle risorse per vivere, produrre e lavorare con modalità sostenibile al fine di raggiungere la neutralità climatica.

In definitiva la Transizione ecologica ha lo scopo di fermare il processo di degradazione del nostro pianeta conseguente allo sviluppo umano.

In Italia, questi obbiettivi hanno portato alla nascita del Ministero della transizione ecologica, che con l’avvento del Governo Meloni nel 2022, ha preso la nuova denominazione Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

E’ stato, inoltre, istituito il Comitato interministeriale della transizione ecologica (CITE), presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri., composto dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro dell’agricoltura, della sovranità’ alimentare e delle foreste. Il Comitato ha predisposto il cosiddetto Piano nazionale di transizione ecologica (PTE).

Soggetto a periodici aggiornamenti, il Piano in coerenza con le linee programmatiche delineate dal PNRR, prevede un completo raggiungimento degli obiettivi nel 2050, così come in buona parte prefissato nella Long Term Strategy nazionale.

La Proposta di piano si articola su cinque macro-obiettivi condivisi a livello europeo:

1. neutralità climatica;

2. azzeramento dell’inquinamento;

3. adattamento ai cambiamenti climatici;

4. ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;

5. transizione verso l’economica circolare e la bioeconomia.

Otto gli ambiti di intervento previsti, per i quali verranno costituiti appositi gruppi di lavoro

1. Decarbonizzazione

2. Mobilità sostenibile

3. Miglioramento della qualità dell’aria

4. Contrasto al consumo di suolo e al dissesto idrogeologico

5. Miglioramento delle risorse idriche e delle relative infrastrutture

6. Ripristino e rafforzamento della biodiversità

7. 07.Tutela del mare

8. Promozione dell’economia circolare, della bioeconomia e dell’agricoltura sostenibile.

A livello di Unione Europea assume rilievo determinante l’ambizioso progetto della Commissione Europea con il Green Deal per diventare il primo continente a impatto climatico zero.

Il Green Deal è un pacchetto di iniziative che traccia le nuove politiche UE in materia di clima, trasporti, energia e fiscalità. Stilato in aderenza agli obiettivi climatici fissati dall’Accordo di Parigi del 2015, pone le basi a quella rivoluzione verde.

A tal fine tutti i 27 Stati membri hanno assunto l’impegno di fare dell’UE il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050 e per raggiungere questo traguardo si sono impegnati a ridurre le emissioni di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

Il Green Deal europeo si concentra su tre principi chiave per la transizione verso l’energia pulita, che contribuiranno a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e a migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini:

 garantire un approvvigionamento energetico dell’UE sicuro e a prezzi accessibili;

 sviluppare un mercato dell’energia dell’UE pienamente integrato, interconnesso e

digitalizzato;

 dare priorità all’efficienza energetica, migliorare le prestazioni energetiche dei nostri edifici e sviluppare un settore energetico basato in gran parte su fonti rinnovabili.

 La neutralità climatica, che punta ad azzerare i gas a effetto serra rilasciati nell’ambiente delle attività di origine antropica -produzione di energia, mobilità, processi economici e industriali- tramite il progressivo abbandono delle fonti fossili, in favore delle fonti rinnovabili;

 Il ripristino della biodiversità, che ha come fine quello di ristabilire la naturalità di aree spesso degradate, come fiumi e zone costiere, ma anche di preservare il patrimonio esistente, sostenendo e valorizzando la biodiversità terrestre e marina tramite l’istituzione di nuove aree protette;

 L’adattamento ai cambiamenti climatici, che si pone come obiettivo il superamento delle conseguenze che i cambiamenti climatici hanno sul territorio, sulla biodiversità e sulle economie locali, attraverso interventi atti a contrastare il dissesto idrogeologico, sostenere le risorse idriche e incrementare il livello di resilienza dei complessi antropologici e naturali;

 La transizione verso l’economia circolare e la bioeconomia, una prospettiva che prevede il superamento delle vecchie logiche dell’economia lineare in funzione del nuovo modello

dell’economia circolare, basato sul riutilizzo, sul riciclo e sul contrasto degli sprechi. Si tratta di un modello che prevede produzioni più durevoli, finalizzate a estendere il ciclo vitale dei prodotti, riducendo la probabilità che finiscano in discarica e limitando il consumo di risorse necessarie per la fabbricazioni di nuovi beni;

 L’azzeramento dell’inquinamento, attraverso l’incentivazione della mobilità sostenibile, in contrasto alla congestione stradale, al fine di decarbonizzare territori urbani ed extraurbani e riportare l’inquinamento a livelli inferiori alle soglie limite fissate dall’OMS fino al progressivo azzeramento.

Transizione energetica

Posizione del CdR del gruppo ECR

*******

Contesto generale

La produzione e l’uso di energia rappresentano oltre il 75 % delle emissioni di gas a effetto serra dell’UE. La decarbonizzazione del sistema energetico dell’UE contribuirà pertanto a contribuire al conseguimento degli obiettivi climatici per il 2030 e della strategia a lungo termine dell’UE volta a conseguire la neutralità in termini di emissioni di carbonio entro il 2050.

Iniziative in seno al CdR

 Il Green Deal Going Local è un’iniziativa faro del Comitato europeo delle regioni che mira a porre le città e le regioni al centro della transizione dell’UE verso la neutralità climatica.

 Parte della priorità “Costruire comunità resilienti”, Green Deal Going Local è una campagna di impegno politico e di comunicazione lanciata nel giugno 2020. Include un gruppo di lavoro politico, composto da tredici leader locali e regionali.

 Il Green Deal Going Local comprende anche una serie di strumenti di comunicazione e coinvolgimento per accelerare la transizione verde a livello locale e regionale.

 Efficienza energetica nell’edilizia, nell’agricoltura e nei sistemi alimentari, nell’economia circolare, nella decarbonizzazione dei trasporti, nella protezione delle foreste, nel ripristino della biodiversità, negli oceani puliti, nell’inquinamento zero, nell’aria pulita, nell’inverdimento delle nostre città, nel collegamento delle aree rurali, nello sviluppo di un’industria a basse emissioni di carbonio e nella realizzazione di una transizione giusta per tutti; questi sono alcuni dei settori di intervento che rientrano nell’ambito di competenza del Green Deal europeo, sulla base dei quali l’Unione europea si è impegnata a diventare il primo continente rurale del carbonio al mondo entro il 2050.

Gruppo ECR al CdR

Due punti sono molto importanti per il nostro gruppo:

 Finanziamento: La legge che fissa il nuovo obiettivo per il 2030 di ridurre le emissioni di gas serra del 55% ha messo un enorme onere sulla spalla delle nostre imprese e consumatori. Il nuovo bilancio a lungo termine dell’UE e il dispositivo di ripresa NextGenerationEU metteranno a disposizione una somma di denaro senza precedenti, ma sarà sufficiente? La Commissione aveva stimato che ogni anno sono necessari circa 275 miliardi di EUR per la sola ristrutturazione degli edifici per conseguire i nuovi obiettivi per il 2030.

 Sostegno agli enti locali e regionali: Per realizzare obiettivi così ambiziosi, è necessario un sostegno sostanziale. Gli enti locali e regionali hanno competenze chiave in questioni quali i progetti di costruzione e ricostruzione, ma è necessaria l’assistenza tecnica, la riqualificazione e il miglioramento delle competenze per i lavoratori.

Il cambiamento climatico è un problema globale che ha bisogno di soluzioni locali. Le città e le regioni sono in prima linea nel cambiamento climatico. Sono anche all’avanguardia nelle soluzioni climatiche. Ogni giorno, le comunità locali mostrano i loro incessanti sforzi per mitigare gli impatti del riscaldamento globale e costruire la resilienza.

La piena attuazione del Green Deal dovrà tener conto delle diverse condizioni regionali nell’UE. In linea con il principio di sussidiarietà, l’UE deve costruire un solido partenariato strategico con gli Stati membri e gli enti locali e regionali per affrontare con successo le sfide ambientali.

Il gruppo ECR chiede la protezione dei cittadini e delle imprese dell’UE contro l’aumento delle tasse e dei prezzi dell’energia e l’elevato onere normativo associato al raggiungimento dell’obiettivo della neutralità climatica del 2050; e per politiche che garantiscano una transizione socialmente equa per tutte le regioni.”

Michele Pais, presidente consiglio regionale Sardegna