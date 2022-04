Giornata mondiale del libro, si chiude il contest

CAGLIARI – Tre giovani scrittrici danno voce a tre pilastri della letteratura mondiale per consentire a lettrici e lettori di eleggere l’autrice più amata. È lo scopo della seconda edizione del contest #fuoriinomi ideato dal Club di Jane Austen, quest’anno dedicato interamente alle donne come il percorso all’interno del quale è inserito: “Aspettando il Dicembre letterario. Letteratura e poesia al femminile”.

Il contest #fuoriinomi, pensato per i social, si è svolto in diverse giornate. Lettori e lettrici sono stati inizialmente invitati a nominare la loro autrice preferita, quella considerata la massima espressione della letteratura. In questa fase sono state scelte le sei autrici più votate che si sono sfidate a coppie: Grazia Deledda e Virginia Woolf, Oriana Fallaci e Elsa Morante, Jane Austen e J.K. Rowling. Il pubblico di facebook ha poi decretato le tre finaliste fra le quali, sabato 23 aprile, verrà eletta l’autrice più apprezzata. Per l’occasione, tre scrittrici di oggi sosterranno ognuna delle autrici scelte: Francesca Spanu (autrice del romanzo “Dentro la borsa” e ideatrice del Festival letterario del Monreale) inviterà lettori e lettrici, esponendo le proprie ragioni, a votare Elsa Morante; Valeria Usala (autrice del romanzo “La rinnegata”) si esprimerà a favore di Grazia Deledda, mentre Alice Scalas Bianco (vincitrice del Premio Campiello Giovani) parlerà di Jane Austen.

Come per le altre sfide, anche per la giornata finale sarà il popolo di facebook a decretare la vincitrice dopo aver ascoltato le arringhe di Spanu, Usala e Scalas Bianco.

L’evento, organizzato in collaborazione con il Festival letterario del Monreale, è inserito nel programma “Aspettando il Dicembre letterario. Letteratura e poesia al femminile” e sarà trasmesso in diretta sulla pagina facebook del Club di Jane Austen alle 18.30.