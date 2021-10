Giornata dei borghi, alla scoperta di Masullas e del Parte Montis

CAGLIARI – Domenica 10 ottobre 2021, dopo la pausa forzata del 2020, il Comune di Masullas ospiterà la Giornata Nazionale dei Borghi Autentici d’Italia, un percorso guidato e suggestivo alla scoperta di un territorio straordinariamente ricco di storia e tradizione. Geniali – Saper fare e talenti creativi, orgoglio delle comunità locali vuol raccontare il contesto di uno stile di vita che era, è e deve restare, un elemento identitario della nostra cultura. Qui cibo, genialità locale, arte, storia, musica, spirito d’iniziativa e natura dell’intero territorio fanno fronte comune con l’obiettivo di valorizzare il Parte Montis in tutte le sue sfaccettature.

Il programma della giornata, a partire dalle ore 9, include varie iniziative principali, caratterizzate da un unico filo rosso e pensate per comporre una narrazione organica del territorio:

Alla scoperta del Borgo e Inaugurazione nuovo allestimento del “GeoMuseo MonteArci” – Tour guidati per conoscere l’ospitale comunità di Masullas, il suo centro storico e i siti culturali del territorio, tra cui la visita al giacimento di ossidiana più vasto e prezioso di tutto il Mediterraneo. Durante questa esperienza verrà presentato ai visitatori il nuovo allestimento del GeoMuseo MonteArci, museo mineralogico e paleontologico allestito nel seicentesco convento dei Frati Cappuccini di Masullas.

Visita al Nuraghe Santu Miali di Pompu – A spasso nel tempo: escursione guidata al Nuraghe Santu Miali, la prima volta, dopo la ripresa dei lavori di scavo e valorizzazione del sito. L’edificio rientra nella tipologia delle fortezze nuragiche a struttura complessa, edificato tra il XIV e XII secolo a. C. PassAssaggiando per il Borgo – Mercatino dei prodotti a Km0 a cura delle attività produttive del Parte Montis e apertura degli stand con le produzioni enogastronomiche e artigianali del luogo lungo le vie del centro storico. Si offrirà ai visitatori, per pranzo e cena, l’occasione di apprezzare le eccellenze della produzione agroalimentare e artigianale del territorio. Un viaggio tra i saperi e i sapori.

Pranzo del Borgo – I visitatori avranno la possibilità di degustare i prodotti del territorio, salumi e formaggi di produzione artigianale accompagnati dal caratteristico pane di Pompu e dalle paste tipiche di Masullas con il sugo di galletto ruspante. A cura dell’associazione Fadeus Festa e della Pro Loco di Pompu.

La Sardegna ai tempi di Dante – A 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, il Polo Museale di Masullas organizza una serata per raccontare la Sardegna ai tempi di Dante, un periodo molto importante per la nostra Isola soprattutto per quanto concerne la nascente industria mineraria.

Queste proposte verranno affiancate da numerose altre iniziative: la giornata sarà un momento di festa e un’occasione per scoprire il sapore dell’ospitalità, dell’accoglienza e della bellezza della comunità. Molte attività saranno gratuite, alcune prevedono il pagamento di una quota di partecipazione e la prenotazione. La Giornata Nazionale dei Borghi Autentici d’Italia, giunta alla sesta edizione, ha l’obiettivo di riscoprire i borghi italiani quali luoghi da vivere, sostenere e preservare. Una rete in cui a diventare protagonisti sono le comunità, gli amministratori, gli operatori economici, sociali e culturali.