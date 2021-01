Gioco online: il futuro è digitale

ROMA – L’emergenza sanitaria non ha risparmiato nessuno dei settori economici e anzi, quello delle slot gratis ha subito una frenata d’arresto senza uguali con perdite rilevanti soprattutto per le casse dello Stato. Come se non bastassero i danni della scorsa primavera, anche le chiusure dovute alla seconda ondata hanno reso ancor più difficile la ripartenza per il settore dei giochi. Si stima, in generale una perdita del 25% del settore delle scommesse. Le slot solo nel 2020 hanno perso oltre la metà dei loro introiti mentre le VLT addirittura il 65%. Le stime degli analisti non sembrano prevedere un futuro roseo per le casse dello Stato che sono destinate a perdere oltre 5 miliardi di euro di incassi. Non si salvano neppure le scommesse sportive e le perdite toccano anche le lotterie, specie a ridosso delle festività natalizie.

I casino online

Se sul fronte fisico il settore del gioco sta vivendo la battuta d’arresto più grave di sempre, il gioco online manco a dirlo è cresciuto di oltre il 40%. La capacità di saper catturare l’attenzione dei clienti anche attraverso formule innovative e giochi offerti in forma gratuita ha reso il gioco online uno dei protagonisti di questa pandemia. Starcasinò, Betflag e Snai sono alcuni dei format che si distinguono per la varietà dell’offerta e la serietà del servizio. Il settore delle scommesse è stato quindi trascinato per tutto il 2020 dall’implementazione delle piattaforme di gioco online che sono riuscite ad adeguarsi a tutti i dispositivi mobili, rendendo il gioco alle slot gratis ancora più accessibile e divertente.

Servizi gratuiti e format innovativi

L’implementazione delle nuove tecnologie non è passata inosservata nel settore del gioco che è rimasto al passo con i tempi studiando il lancio di app specifiche per il gioco da smartphone e tablet. Bonus di benvenuto, slot machine gratis e ampia varietà di prodotti hanno reso i casinò online protagonisti delle scommesse e del gioco. Nonostante la nuova offerta sia innovativa, non si sono persi di vista alcuni degli aspetti più importanti per i clienti come la sicurezza e il rispetto della privacy che sono rimaste le colonne portanti dei nuovi format. Il futuro delle scommesse e dei giochi sembra destinato a cambiare, anche quando riapriranno i punti fisici, ci sarà una maggiore attenzione al mondo digitale e alla comodità e praticità che questo riesce a fornire. L’immediatezza del servizio fruibile da ogni luogo anche quando si viaggia o si lavora, grazie al proprio smartphone ha rivoluzionato il modo di giocare.