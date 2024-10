Gianni Bugno ospite d’onore a Sassari per la presentazione del libro

SASSARI – Giovedì 17 ottobre, alle ore 18.30, presso la sede della Character Academy a Predda Niedda Nord (strada 5), si terrà la presentazione del libro “Quattro mori a cinque cerchi”, opera di Marcello Atzeni dedicata agli 83 atleti sardi che hanno partecipato alle Olimpiadi dal 1908 al 2024.

All’evento, organizzato dall’Amova (Associazione medaglie d’oro al valore atletico), parteciperà come ospite d’onore Gianni Bugno, due volte campione del mondo di ciclismo e vicepresidente nazionale dell’Amova. Bugno, amato dagli appassionati di ciclismo per i suoi numerosi successi, tra cui il Giro d’Italia, la Milano-Sanremo e il Giro delle Fiandre, sarà presente per sostenere questo importante lavoro dedicato agli atleti isolani.

“Quattro mori a cinque cerchi” è una vera e propria celebrazione dell’identità sportiva sarda, raccontata attraverso le storie di atleti come Bragaglia, Atzori, Serradimigni, Burruni e i fratelli Nuvoli. Il libro, ricco di foto, date, aneddoti e risultati, ripercorre oltre un secolo di partecipazioni olimpiche, evidenziando il contributo della Sardegna ai Giochi.

Marcello Atzeni, biologo, giornalista e scrittore, ha condotto una lunga e meticolosa ricerca per raccogliere le storie di questi atleti, offrendo un’opera completa e dettagliata. Con una carriera dedicata alla cultura, allo sport e alla cronaca, Atzeni presenta in questo volume un tributo agli atleti che, dopo aver vissuto il sogno olimpico, sono tornati alla loro quotidianità.

L’autore dialogherà con Franco Ferrandu, giornalista di Videolina, introdurrà la serata il Delegato regionale dell’AMOVA, Mario Mastino