Generalitat, rinnovato l’accordo sulla prestigiosa sede. Ora rilancio per economia e cultura

ALGHERO – Si rafforza la collaborazione che unisce Alghero e la Catalogna con importanti sviluppi in ambito turistico, culturale e commerciale. Ieri a Porta Terra la firma per il rinnovo del comodato d’uso della prestigiosa sede comunale di via Columbano alla Generalitat. All’incontro svoltosi tra il sindaco Mario Conoci e il Delegato del Governo della Catalogna in Italia, Luca Bellizzi, hanno partecipato anche l’assessore alla Cultura e Turismo Alessandro Cocco e il responsabile dell’ufficio di rappresentanza della Generalitat ad Alghero, Gustau Navarro. Con la Catalogna si conferma un rapporto molto stretto e proficuo sui temi dello sport, la scuola, l’università e l’ambiente.