G20 Spiagge: l’assessore Selva a Sorrento, poi l’evento ad Alghero

ALGHERO – Alghero ospiterà il G20 Spiagge 2025, l’evento che riunisce le destinazioni marinare più visitate in Italia. Dal 14 al 16 maggio la città accoglierà l’incontro più importante del sistema balneare italiano: le 20 maggiori destinazioni della penisola associate nel network G20S, che contano da 1 a 7 milioni di presenze turistiche, svilupperanno un confronto che si sta rivelando centrale per il settore che conta il maggior PIL turistico nazionale. Alghero, prima destinazione turistica dell’isola, si candida a svolgere il ruolo trainante nel summit più partecipato di sempre. Le tappe di avvicinamento all’evento si compongono con alcuni appuntamenti, il primo dei quali si terrà a Sorrento, il 28 e 29 marzo. I venti sindaci, gli assessori all’ambiente e i dirigenti comunali impegnati nella cura del territorio costiero, avranno un momento di confronto articolato e per nulla rituale. La città di Alghero sarà rappresentata dall’Assessore all’Ambiente Raniero Selva.

“Il nostro impegno per lo sviluppo sostenibile del nostro turismo costiero è sempre orientato a soluzioni innovative e strategiche – afferma – e siamo in prima linea con le nostre buone pratiche e con la volontà di replicare nella Riviera del Corallo le migliori strategie e le più efficaci azioni per affrontare le sfide che ci attendono”. Alghero, Arzachena, Bibbona, Caorle, Castiglione della Pescaia, Cattolica, Cavallino Treporti, Chioggia, Comacchio, Grado, Jesolo, Lignano Sabbiadoro, Riccione, Rosolina, San Michele al Tagliamento, San Vincenzo, Sorrento, Taormina, Viareggio, Vieste: i comuni del G20s da soli attraggono 50 milioni di presenze turistiche, il 12% delle presenze turistiche complessive in Italia. La tutela dell’ambiente costiero è una leva fondamentale per la competitività turistica. A Sorrento si parlerà delle sfide ambientali delle destinazioni costiere, con esperti e operatori del settore che affrontando tematiche che riguardano l’intera costa italiana: erosione delle coste, gestione dei rifiuti, salvaguardia degli ecosistemi marini.

Nella foto l’assessore Selva