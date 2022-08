“Fuochi silenziosi? Ennesima bufala da Porta Terra”

ALGHERO – “I fuochi di Ferragosto erano silenziosi. Sì, i fuochi erano silenziosi così come la città è pulita e le sue strade senza fossi. Siamo al colmo, l’Amministrazione Conoci riesce a raccontare bugie e a fare comunicazione ingannevole anche quando si parla di fuochi d’artificio. Dopo averci raccontato la spiaggia attrezzata per disabili che invece era in pratica una spiaggia con una passerella neppure a norma, dopo aver chiamato “pace fiscale” le cartelle pazze, ora è il momento dei fuochi silenziosi. Il tutto sempre per prendere qualche like in più e fare un paio di selfie, ovviamente.

Dispiace comunque molto per coloro che hanno creduto alla bufala pirotecnica dei nostri amministratori, anche se dopo più di 3 anni oramai il livello di credibilità dei conociani dovrebbe essere tristemente noto.

Ora che i fuochi d’artificio non siano silenziosi non è, peraltro, una novità e infatti chi non sopporta il rumore li evita e chi ha animali non li porta certo a vederli. Il punto qui però, come è ovvio, non sono certo i fuochi di Ferragosto, bella tradizione della nostra città, ma la solita pubblicità ingannevole di Porta Terra dove, pur di magnificare una gestione della città tutt’altro che magnificente, si raccontano di continuo scoppiettanti panzane ai cittadini algheresi”.

Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in Comune e PD