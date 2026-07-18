Fratelli d’Italia, Auriemma e Cardi nel coordinamento provinciale guidato da Mura

ALGHERO – Fratelli d’Italia Alghero rivolge i migliori auguri di buon lavoro a Sandro Mura, sindaco di Padria e membro della Direzione nazionale del partito, eletto nuovo coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia nel congresso del 18 luglio.

«L’elezione di Sandro Mura, avvenuta attraverso una mozione unitaria, rappresenta un segnale importante per tutto il partito – dichiara Alessandro Cocco, capogruppo di Fratelli d’Italia Alghero –. Fratelli d’Italia si ritrova unito attorno a una figura di esperienza, principi, equilibrio e grande capacità di sintesi, chiamata ora a guidare una fase di ulteriore crescita e radicamento nel territorio».

Da Alghero arrivano anche gli auguri di buon lavoro a Pino Cardi e Alessio Auriemma, che entrano a far parte del coordinamento provinciale, e ad Andrea Salis, indicato quale membro del collegio dei probiviri.

«Mi complimento con Pino, Alessio e Andrea – prosegue Cocco – per il riconoscimento ricevuto e per il lavoro politico svolto in questi anni. Per Alghero è un risultato importante: due rappresentanti entrano nel coordinamento territoriale del partito, confermando il peso crescente della nostra comunità politica algherese».

Per Fratelli d’Italia Alghero «questo risultato è il frutto di un percorso serio, costruito con presenza, militanza, attività politica e partecipazione. Il partito cresce nei numeri, nei tesserati e nelle iniziative, anche grazie al lavoro della sua organizzazione giovanile, Gioventù Nazionale, sempre più attiva in città».

«Fratelli d’Italia è una comunità politica fondata su idee, principi e contenuti: dove amministra dimostra di saper ottenere risultati, dove è all’opposizione mantiene una postura concreta, attenta e costruttiva».

«Un ringraziamento particolare va a Mauro Rotelli, figlio di Alghero e punto di riferimento nazionale, per il lavoro svolto nella fase commissariale. Con Barbara Polo alla Camera, Francesca Masala in Consiglio regionale e una classe dirigente sempre più radicata, Fratelli d’Italia rafforza la propria presenza al servizio del territorio»