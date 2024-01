Intervento in via Fratelli Accardo Artigiani, soddisfazione da Forza Italia

ALGHERO – È approdata in consiglio Comunale l’acquisizione di via Fratelli Accardo Artigiani.“Forza Italia è soddisfatta del risultato raggiunto, frutto del costante impegno degli ex Assessori Peru e Caria” commenta il capogruppo in consiglio comunale Nunzio Camerada. Finalmente, dopo decenni di abbandono, si è conclusa la procedura che porterà a realizzare quelle necessarie opere di urbanizzazione che restituiranno dignità e decoro ai nostri concittadini che risiedono nella zona.

Sono state accolte le richieste dei residenti grazie all’importante e costante attività di mediazione messa in campo dagli ex Assessori Forzisti che hanno lavorato fino all’ultimo giorno dell’immotivata revoca per concludere l’accordo con i legali dei proprietari che permettesse di giungere ad una transazione più equilibrata possibile. Giova infatti ricordare che l’accordo veniva concluso nell’Ufficio del Demanio alla presenza degli Assessori Caria e Peru nel giorno in cui gli stessi venivano ingiustamente revocati.

Si è trattato di un iter lunghissimo, gestito dall’inizio del mandato dall’allora Amministrazione Tedde, poi arenatosi e ripreso dagli Assessori Caria e Peru. L’attività non si conclude certamente con l’iter di acquisizione dell’area poiché ora sarà necessario reperire le risorse necessarie alla realizzazione degli interventi di urbanizzazione poiché prima della revoca, l’Assessorato alle Opere Pubbliche aveva conferito l’incarico di progettazione.

“Forza Italia, pertanto, si impegnerà come fin d’ora ha fatto anche in questa attività vigilando sul rispetto degli impegni assunti con i cittadini, affinchè gli sforzi fino ad oggi fatti non risultino compromessi dalla mancanza di una degna cabina di regia”, commentano i consiglieri comunali del partito.

“F.I. pertanto – continua il capogruppo Nunzio Camerada – continua a garantire il proprio decisivo voto a quelle proposte presentate nell’interesse di Alghero in questa come in altre circostanze e svolgerà in consiglio comunale e all’esterno un controllo vigile sulle altre opere pubbliche e manutenzioni che la città aspetta da fin troppo tempo. Infatti diversi sono gli interventi, ormai improcrastinabili, che i cittadini aspettano”.

“Un ringraziamento particolare va rivolto agli uffici Comunali che hanno dato seguito ed appoggiato l’importante attività di mediazione e conciliazione degli Assessori Peru e Caria e, soprattutto, quei residenti che, con la loro costante attività di stimolo e controllo hanno permesso di ottenere quel legittimo riconoscimento da lunghissimo tempo negato” conclude il coordinatore cittadino Marco Tedde.