“Forza Italia serra le fila attorno Tedde e Caria, grande partecipazione all’incontro nella sede”

Marco Tedde e Giovanna Caria, candidati di Forza Italia, hanno incontrato ieri dirigenti, militanti e sostenitori, presso la sede di via La Marmora. Un incontro prettamente organizzativo, che ha tracciato l’ultimo tratto di strada che porta al voto del 25 febbraio e ne ha delineate le attività. “È’ il momento della compattezza e dell’impegno”, è il motto degli azzurri algheresi. “Abbiamo chiara la percezione che Forza Italia ancora una volta avrà un ottimo risultato e porterà al successo i nostri candidati. Risultato frutto di anni di lavoro proficuo a favore della comunità algherese”, hanno sostenuto alcuni storici militanti. “Noi non candidiamo persone che fanno politica solo in prossimità degli appuntamenti elettorali. Il che equivarrebbe di farsi operare al cuore da un chirurgo che fa un intervento ogni 5 anni! Né soggetti che cambiano partito come fossero camicie. I nostri candidati hanno dimostrato in tanti anni di attività di avere significative competenze e di saperle mettere a frutto a favore della comunità”, hanno tuonato due dirigenti degli azzurri algheresi.

Da parte loro Tedde e Caria hanno riproposto i temi della loro campagna elettorale. A partire dalla necessità di servizi sanitari efficaci, per arrivare alla modifica e all’aggiornamento del PPR che tanti danni ha prodotto all’isola, passando per l’impegno per ottenere collegamenti aerei che possano costituire un “ponte” virtuale col continente, per arrivare all’obbiettivo di mettere in campo una task force che avvii politiche per i giovani, per chiudere con il disegno di un nord ovest della Sardegna più forte e reattivo rispetto al prevalere del sud Sardegna. “Da oggi siamo in mobilitazione permanente”, è il messaggio lanciato dagli azzurri algheresi. “Ringraziamo le donne e gli uomini che in gran numero e con passione ci stanno sostenendo in questa campagna elettorale. Ancora qualche giorno e poi potremo contribuire al governo della regione. Per Alghero, per il territorio del sassarese e per la Sardegna”, chiudono Tedde e Caria.