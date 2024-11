Forza Italia: “No al Salario minimo, contrastare fenomeno contratti pirata”

ALGHERO – “Forza Italia dice no al salario minimo e propone di garantire ai lavoratori retribuzioni più eque e sostenere i salari bassi”, cosi Forza Italia Alghero riguardo il provvedimento, a firma maggioranza civica, progressista, sinistra e 5 stelle, approvato dal Consiglio Comunale. “Per arrivare all’obbiettivo chiediamo che si applichi alle attività lavorative non coperte da un contratto collettivo nazionale (che riguardano circa il 5% dei lavoratori italiani) il salario previsto dal contratto collettivo nazionale leader del settore di riferimento. E in mancanza di uno specifico settore di riferimento, proponiamo l’applicazione di un salario equivalente alla media dei principali contratti collettivi nazionali vigenti per settori lavorativi affini. Con l’obiettivo di contrastare il fenomeno sempre più diffuso dei contratti pirata proponiamo, ancora, che anche dove i contratti esistono, ma prevedono importi più bassi di quelli previsti dal contratto leader del settore di riferimento, i salari dei lavoratori debbano essere equiparati a questi ultimi. Così crediamo si possa andare incontro alle giuste esigenze di chi lavora e a quelle delle imprese”.