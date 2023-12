Formula Challenge Riviera del Corallo, è tutto pronto: domenica la gara

ALGHERO – Alghero. Tutto è pronto per una bella edizione 2023 del Formula Challenge Riviera del Corallo, prova di chiusura della stagione agonistica dell’automobilismo sportivo sardo e ultima gara del campionato italiano della specialità. Oggi le condizioni meteo volgono al bello e per domani le previsioni fanno più che ben sperare con una attesa giornata di sole che favorirà lo spettacolo dei bolidi rombanti sui 1300 metri del tracciato algherese della Pista del Corallo, impianto posto nelle vicinanze di Alghero e solitamente dedicato al kart.

Dopo l’ufficializzazione dell’elenco iscritti, che parla di circa 50 piloti pronti a sfidarsi domenica 10 dicembre nella Pista del Corallo, il Quinto Formula Challenge Riviera del Corallo è iniziato ieri nel segno della copiosa pioggia caduta in giornata e nella serata di venerdì, situazione che ha costretto gli organizzatori, per chiari motivi di sicurezza, ad annullare la prevista prova di Endurance 6 ore di kart. La sostituiranno le spettacolari evoluzioni delle supermotard (rinviate sempre per le avverse condizioni meteo di venerdì) con tanti validi interpreti tra cui il campione italiano Roberto Bellu.

L’attesa per i numerosi appassionati degli sport motoristici e per piloti e team è comunque tutta per la gara di domenica quando scenderanno in pista i concorrenti di questo Formula Challenge Riviera del Corallo 2023, manifestazione di automobilismo sportivo ideata e organizzata del Team Alghero Corse in collaborazione con l’Aci Sassari e il Comune di Alghero che per questa edizione 2023 promette di ripetere l’ottimo successo tecnico- organizzativo e di partecipazione delle scorse edizioni. Si parte dall’assoluta novità dei saettanti bolidi chiamati a confrontarsi sull’impegnativo e spettacolare circuito di 1300 metri della Pista del Corallo di Alghero e non più nel circuito cittadino ricavato in Piazzale della pace (spazio resosi temporaneamente indisponibile).

Tutto è pronto quindi per una interessante e bella edizione 2023 di questo Formula Challenge algherese che per la giornata campale di domenica propone le prove di qualifica al mattino e poi, senza interruzione, le prove di finali nel pomeriggio . La formula di gara sarà ancora la stessa delle scorse stagioni con le interessanti e appassionati sfide incrociate di due vetture per volta con tre giri cronometrati da compiere e tempo finale sui due migliori giri. Sotto la regia dell’esperto direttore di gara Guido Omodei i piloti si affronteranno per regalare ancora spettacolo e emozioni e cercare di sostituire nell’albo d’oro della manifestazione il vincitore delle ultime due edizioni, il sassarese Enea Carta. Carta che punta ad un fantastico tris di successi dovrà guardarsi dagli agguerriti Enrico Piu, Fabio Angioy, Giovanni Cannoni, Roberto Idili e vari altri pretendenti alle posizioni di vertice. Nella lista dei possibili attesi protagonisti si riparte proprio dal pilota sassarese Carta, quest’anno in gara con il prototipo Suzuki Prosport 1600 E2SC. Il driver sassarese, vincitore lo scorso anno sul filo dei decimi di secondo della 4^ edizione del Formula Challenge Riviera del Corallo su Enrico Piu e Dario Mannoni (tutti su Formula Gloria e classificati nell’ordine con i tempi di 4’11”03, 4’11”77 e 4’12”60), partirà con il n°1 sulla vettura ed è indubbiamente il gran favorito della vigilia. Ha vinto anche la terza edizione del 2021 (nel 2020 la gara non venne disputata per l’emergenza Covid 19), quando si impose sempre su Formula Gloria con 4’14”09 sul campione uscente Luca Tilloca e sull’algherese Roberto Idili.

L’elenco iscritti oltre il citato Carta del quinto Formula Challenge Riviera del Corallo nella lista degli attesi protagonisti vede il campione sardo dell’autoslalom Enrico Piu e l’algherese vincitore della prima edizione del 2018 Fabio Angioy (entrambi su Formula Gloria come Michele Fois). Da tenere presenti nella lista dei possibili pretendenti alle prime posizioni anche l’altro algherese Roberto Idili (Kawasaki IR sport 1400), Giovanni Cannoni (Elia Avrio 1400), Lussorio Niolu (Suzuki Prosport 1400) e Daniele Vacca (M 02 E2sc 1000). Da non sottovalutare i piloti dei funambolici kart cross Yuri Lai e Franco Arru (già protagonisti in questo Formula Challenge nel 2021) e del buddosoino Quirico Beccu. Da seguire anche la Fiat 850 Gran Prix (E2sh 2000) , Sergio Perasso e i due prototipi E2sh 1150 di Marco Collu e Angelo Ibba.

Oltre questi sui vari prototipi grande spettacolo offriranno le accese sfide delle “vetture coperte” a iniziare dalle Renault R5 Gtt E1 di Giuseppe Cocco, Ignazio Podda, Fracesco Pinna,Antonio Piana e Gianfranco Piras e della Fiat Uno T E1 di Gerolamo Campus.