Forestas – Alghero: azioni su pinete, agro e immobili

ALGHERO – Amministrazione comunale e Agenzia Forestas continuano la collaborazione per le iniziative e gli interventi sul territorio. Oggi a Porta Terra il Sindaco Mario Conoci ha incontrato il Commissario straordinario Giovanni Caria, con il Presidente del Consiglio Regionale Michele Pais, l’Assessore Antonello Peru, i dirigenti locali di Forestas, il direttore del Parco di Porto Conte Mariano Mariani e il dirigente comunale Antonio Appeddu. Il programma ad ampio raggio concordato oggi continua nel solco della collaborazione con Forestas avviata con efficacia nell’agro di Alghero nel mese di gennaio con opere emergenziali straordinarie di contrasto agli effetti delle esondazioni dei canali. In programma progetti manutentivi e missioni specifiche e ad ampio respiro sui circa 3.500 ettari di aree pinetate presenti nel territorio ed in altre aree comunali. Dalla pineta di Maria Pia, con il progetto di valorizzazione dei patrimoni boschivi per cui sono disponibili circa 90 mila euro per attuare opere di messa in sicurezza, azioni di silvicoltura e diradamento selettivo, finalizzati a migliorare la stabilità della pineta e anche per attivare processi di rinaturalizzazione di alcuni tratti, all’area ex campo rom dell’Arenosu, dove è previsto il recupero e la riforestazione. Manutenzione specifica anche per strade dell’agro e aree urbane, tema per il quale sono state messe in agenda convenzioni specifiche per interventi specifici.

“L’obiettivo – dice il sindaco di Alghero – è quello di mettere a sistema un metodo collaborativo che grazie all’efficace contributo della Regione ha mostrato di essere in grado di attuare interventi concreti sul territorio e di guardare non solo alla salvaguardia ma anche alla valorizzazione del patrimonio ambientale”. Si intensifica anche la collaborazione con il Parco di Porto Conte, con cui oggi si è approfondito il tema dell’uso di alcuni immobili di proprietà dell’agenzia ed essenziali per le attività del Parco, e per una più stretta collaborazione per le aree interne alla riserva già gestite da Forestas.