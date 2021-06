Ecobox, controlli e sanzioni ad Alghero

ALGHERO – iniziata giovedì scorso e continua per tutta la giornata di oggi l’attività del personale del settore ambiente congiuntamente alla Polizia Locale e al personale della Ciclat, mirata di controllo sugli Ecobox affidati alle attività Commerciali ricadenti in città. Particolare attenzione è prestata al corretto utilizzo degli stessi e alla rispondenza alle norme di regolamentazione contenute nel regolamento approvato a gennaio all’unanimità dal consiglio comunale. Il regolamento è scaricabile e visionabile al seguente Link https://www.comune.alghero.ss.it/.galleries/doc-documenti/regolamento_ECOBOX_DCC-3-del-21012021.pdf. Intanto già dai controlli effettuati stamattina si è avuto modo di riscontrare il generale rispetto delle regole da parte dei commercianti e dei ristoratori dotati di ecobox che stanno anche provvedendo ad abbellire le strutture come previsto dal regolamento.

Non sono mancati comunque i casi di irregolarità, in particolare una attività che ancora non ha aperto i battenti ha scaricato i rifiuti, ben nove buste di rifiuti indifferenziati, (vedi foto allegata) nell’ecobox di un collega ignaro che ha avvisato subito gli uffici. Gli operatori e il personale addetto al controllo hanno proceduto a multare pesantemente il responsabile e a ripulire l’area. Il titolare dell’attività aveva incaricato qualcuno di smaltire i rifiuti, che hanno migrato da via Cagliari a Piazza Pino Piras. “Chi non ha rispetto per la città e per i colleghi non merita rispetto, al prossimo episodio di questo genere non avrò alcuna remora a pubblicizzare il nominativo dei responsabili, la maggior parte delle attività si stanno mostrando responsabili e collaborative e non è corretto che per colpa di alcuni la categoria venga additata come irrispettosa delle norme” afferma l’Assessore Montis.