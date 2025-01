Fondi per le “Città Fondazione”, Fratelli d’Italia sostiene Fertilia

ALGHERO – “Fertilia è un pezzo di storia di Alghero e della Sardegna, una città di fondazione che rappresenta un modello unico di pianificazione urbanistica e un simbolo di identità per la nostra comunità. Preservare e valorizzare il suo patrimonio significa difendere la nostra storia e costruire nuove opportunità per il futuro”, cosi Fratelli d’Italia Alghero commenta positivamente la decisione del partito a livello regionale di sostenere con corposi fondi le “Città di Fondazione” tra cui, ovviamente, Fertilia.

“Per questo, Fratelli d’Italia ha presentato una proposta di legge per il recupero e la riqualificazione delle Città di Fondazione della Sardegna, con un finanziamento di 10 milioni di euro destinato a: Il restauro del patrimonio architettonico di Fertilia e degli altri centri di fondazione; Incentivi per lo sviluppo locale, il turismo e le attività produttive; La creazione di spazi culturali e ricreativi per rafforzare l’identità storica di questi luoghi; Un’iniziativa che guarda anche alla memoria e alla trasmissione di questo patrimonio di identità. Fertilia merita di essere valorizzata e rilanciata. Fratelli d’Italia è in prima linea per tutelare la nostra storia e trasformarla in un volano di crescita per il territorio”.