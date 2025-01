Dal Governo Meloni 2,7 miliardi alla Sardegna: fondi al treno Alghero – Aeroporto

ROMA – “Con l’Accordo per la Coesione sottoscritto tra la Regione Sardegna e il Governo, finanziato dal CIPESS con oltre 2,7 miliardi di euro, si completa oggi l’assegnazione di risorse nazionali alle regioni, in linea con la riforma delle politiche di coesione per il periodo 2021-2027”. Lo dichiara con soddisfazione il Sottosegretario Alessandro Morelli, commentando l’esito della seduta odierna del CIPESS, che ha assegnato circa 2,3 miliardi di euro del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027 e 415 milioni di euro di risorse nazionali complementari ai fondi strutturali europei destinati alla Sardegna.

“Questi fondi – spiega il Sottosegretario – serviranno a finanziare interventi cruciali, come la riqualificazione di edifici scolastici e strutture sanitarie, la manutenzione e messa in sicurezza delle strade, l’efficientamento delle reti idriche, e il potenziamento di infrastrutture strategiche, tra cui la Metrotranvia di Sassari e il collegamento ferroviario Alghero Centro-Alghero Aeroporto”.

“Le risorse approvate – prosegue il senatore della Lega – si sommano agli oltre 156 milioni di euro già anticipati dal CIPESS alla Sardegna per interventi urgenti e strategici, completando così un importante quadro di investimenti per il territorio”.

“In particolare – conclude il senatore Morelli – con questa decisione si chiude l’assegnazione delle risorse alle regioni e province autonome per il finanziamento degli Accordi di Coesione stipulati con il Governo, secondo il nuovo modello di governance delle politiche di coesione introdotto in questa legislatura. Un’ulteriore conferma dell’impegno del CIPESS e dell’intero Governo per sostenere concretamente lo sviluppo territoriale e promuovere la coesione economica e sociale del Paese”.

Nella foto Morelli e Pais (Lega)