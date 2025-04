Fondi per Cimitero e Porto, Forza Italia dà la sveglia alla Regione e Giunta Cacciotto

ALGHERO – “Bene sopralluogo della Commissione, ma Amministrazione non si limiti ai sopralluoghi presso il Cimitero. Sindaco Cacciotto segua con attenzione le previsioni e gli sviluppi in aula del Consiglio Regionale della legge regionale che prevede fondi per i cimiteri. L’art. 7, comma 1, lett. e) autorizza la spesa complessiva di tre milioni di euro per la realizzazione di un piano di investimenti per il triennio 2025-2027 destinati alla creazione, ampliamento e messa in sicurezza dei cimiteri regionali”.

“Con successiva delibera di Giunta Regionale verranno poi definiti i criteri di attuazione degli interventi. Crediamo che sia una occasione da non perdere. Anzi, riteniamo indispensabile che alla luce delle criticità che sta vivendo il cimitero di Alghero il consigliere di Uniti per Todde Di Nolfo proponga un emendamento per ottenere fondi specificatamente destinati al Cimitero di Alghero. Occorre lavorare per rendere dignitoso il luogo in cui riposano i nostri cari. L’auspicio è che il Campo Largo non trascuri il Cimitero di Alghero così come sta facendo col Porto. In Finanziaria sono previsti 10 milioni di euro per un programma finalizzato alla portualità regionale, che purtroppo non contempla il porto di Alghero. E’ vero che sono interventi già programmati. Ma in finanziaria si potrebbe proporre un emendamento che tenga conto anche delle esigenze del porto catalano. Attendiamo atti responsabili da parte dei Consiglieri di maggioranza del Campo Largo”.