Fondi Europei, il Consiglio sostiene Conoci

ALGHERO – Il Consiglio comunale di Alghero ha votato ieri all’unanimità un ordine del giorno che sostiene il Sindaco Mario Conoci nelle azioni rivolte a cogliere ogni opportunità utile al rilancio del territorio del Nord Ovest della Sardegna, includendo gli indirizzi strategici indicati, di volta in volta discussi e approvati dal Consiglio Comunale.

Gli indirizzi strategici indicati dal Consiglio Comunale devono riguardare in via prioritaria le infrastrutture necessarie allo sviluppo come i trasporti, che ancora oggi frenano la crescita del territorio, la transizione verde ed ecologica necessaria a sostenere un rinnovato impegno diretto allo sviluppo sostenibile, l’identità turistica e culturale, la valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico e artistico, la transizione digitale indispensabile all’attuazione di un profondo processo di innovazione tecnologica. È ritenuto necessario, inoltre, il coinvolgimento di tutti i rappresentanti istituzionali del territorio, delle associazioni di categoria, delle forze sociali, dell’Università, al fine di progettare un indirizzo chiaro, forte e unitario.

La pandemia e la crisi sanitaria hanno provocato nell’ultimo anno mutamenti importanti che necessitano un profondo aggiornamento sotto tanti aspetti – evidenzia il documento – sia della vita sociale che economica. La Sardegna, ed in particolare il territorio del Nord Ovest, non può e non deve perdere l’opportunità di un recupero e del rilancio dell’intera area, partendo dalla definizione delle priorità utili al raggiungimento degli obbiettivi.