Fondi Pnnr per i borghi, la Giunta Conoci candida Fertilia

ALGHERO – Comune candida la borgata di Fertilia alla manifestazione di interesse per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono o già abbandonati. Nei fondi del Pnrr, c’è la voce “Investimento 2.1 Attrattività dei Borghi”, dove ci sono 20 milioni a disposizione per finanziare ciascuno dei 21 progetti pilota. La giunta Conoci ha presentato in Regione la scheda progettuale, con la manifestazione di interesse per la Borgata giuliana.

Il progetto prevede: riqualificazione spazi pubblici e waterfront, restyling delle strade e aree verdi e un terzo intervento che comprende diverse iniziative di tipo materiale ed immateriale da attuare su una serie di immobili oggetto di riqualificazione come: l’ex acquedotto, l’ex-palazzo Egis, l’ex Cinema-Teatro, l’ex-Casa del Fascio e la Torre Littoria. Quest’ultima, collocata in prossimità del Cinema-Teatro, diverrà sede della Scuola di Cinematografia con spazi per le mostre temporanee. Altri interventi di recupero riguarderanno anche la palazzina dell’ex Poste, la Casa e la Torre Comunale; Palazzo Doria, l’ex-mercato di via Parenzo. Tutti immobili che si trovano in condizioni di degrado e abbandono, da recuperare mediante la rigenerazione che integra le politiche di salvaguardia e la riqualificazione degli insediamenti storici con le esigenze di rivitalizzazione e ri-funzionalizzazione degli stessi.