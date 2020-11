Fondazione verso il Cap d’Any, nonostante tutto | video

ALGHERO – Anche se si vede la luce in fondo al tunnel, ancora non è possibile, purtroppo, ritornare alla normalità. E questo riguarda tutti i comparti nessuno escluso con anzi alcuni che soffrono di più come quello degli eventi. Nonostante questo la Fondazione Alghero, nella persona del presidente Andrea Delogu, e dunque del Cda, come da intervista, non rallenta nel suo impegno e con i referenti interni ed esterni all’organismo sta pianificando una serie di attrazioni che, comunque, possano allietare parte del mese di dicembre e in particolare il periodo di fine anno.

Certo, il classico concertone al porto (è quasi sicuro) non si potrà fare e altrettanto, salvo miglioramenti nella diffusione del Covid, anche lo spettacolo pirotecnico. Nonostante questo, come detto, la Fondazione è al lavoro per realizzare quanto possibile e soprattutto nel proiettarsi verso i prossimi mesi in cui si dovrà per forza far rinascere il comparto e in generale riportare una programmazione annuale di eventi e manifestazioni che caratterizzino (come accaduto in passato) nuovamente la Riviera del Corallo.