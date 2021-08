Fondazione: Estate sicura ad Alghero col “Green pass”

ALGHERO – A partire dalla giornata di ieri, venerdì 6 agosto 2021, ai sensi del recente Decreto Legge n.105 del 23 luglio 2021, sarà necessario esibire la Certificazione Verde COVID-19 (Green Pass) per l’accesso a tutti i luoghi della cultura gestiti direttamente o indirettamente (attraverso cooperative) da Fondazione Alghero: Grotta di Nettuno, MACOR Museo del Corallo, MŪSA Museo Archeologico della Città, Complesso Nuragico di Palmavera, Necropoli di Anghelu Ruju, Teatro Civico e Torri cittadine (Torre di Porta Terra, solo per la visita della terrazza panoramica, Torre San Giovanni, Torre Sulis).

Il Green Pass sarà inoltre necessario per accedere agli eventi in programma all’interno dei luoghi della cultura su elencati e per quelli previsti a Lo Quarter, Giardino Museo del Corallo, Rugby Arena Maria Pia. Per gli eventi organizzati in altri luoghi non di competenza della Fondazione, rimane a carico degli organizzatori la verifica degli accessi tramite Green Pass. Come previsto dal decreto, le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti con certificazione medica specifica. Tutte le informazioni necessarie ad ottenere il Green Pass sono reperibili sulla fonte ufficiale https://www.dgc.gov.it/web/.

Per conoscere orari e programmi di apertura dei musei e scoprire tutte le informazioni sul Sistema Museale della Città di Alghero è possibile consultare la pagina https://museialghero.it/musei/. Per informazioni, curiosità e contatti sulle manifestazioni in programma in Riviera del Corallo, attive le pagine social “Alghero Turismo” e il sito dedicato https://www.algheroturismo.eu/.