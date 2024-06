Fondazione Alghero, riapre la biglietteria nell’ex-bar Useri

ALGHERO – Riapertura al pubblico dalla giornata di oggi, martedì 25 giugno, per la biglietteria turistica nella centralissima Piazza Porta Terra di Alghero: orari dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 20.30, tutti i giorni della settimana. L’ex Bar Useri, storica struttura ubicata in via Vittorio Emanuele 2 sui Giardini Lepanto, riqualificata lo scorso anno con un primo restyling ad opera di Fondazione Alghero, rimane operativa come punto vendita dei biglietti dell’Alghero Ticket e della Grotta di Nettuno, e da quest’anno mette in vendita i biglietti dei grandi eventi dell’Alguer Summer Festival e del Festival Abbabula.

Il servizio di biglietteria in città sarà inoltre operativo in via Carlo Alberto 83 negli spazi dell’Atelier#3 con i seguenti orari: Giugno tutti i giorni (tranne il martedì) 17.00 – 20.00, sabato 11.00-13.00 / 17.00-20.00; Luglio e Agosto, tutti i giorni (tranne il martedì) 18.00 – 21.00, sabato 11.00-13.00 / 18.00-21.00 . Sempre attivi anche i canali di acquisto direttamente online sul portale Alghero Experience, l’e-commerce di Alghero Turismo www.algheroexperience.it.