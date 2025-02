Fondazione Alghero, Porcu: “Attirare il mercato estero con marketing e pianificazione triennale” | video

ALGHERO – Negli scorsi giorni è stato presentato il programma de Lo Carraixali de l’Alguer. Secondo “format”, in ordine di tempo dopo il capodanno, sotto l’egida della nuova Amministrazione Comunale e dunque anche della rinnovata guida della Fondazione Alghero con i membri del consiglio direttivo Roberto Fiori e Elisa Finetti e col presidente Graziano Porcu, che abbiamo sentito a margine della presentazione degli appuntamenti del carnevale. Non solo sui momenti in maschera, che vedono un evento diffuso, a discapito delle storiche, caratteristiche e grandi sfilate, ma anche un commento sulla guida dell’Ente e delle varie priorità connesse alla “partecipata” con sede a Lo Quarter tra cui “attirare e strutturare il mercato internazionale su Alghero attivando una pianificazione almeno triennale”.

ECCO LE PAROLE DEL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE ALGHERO GRAZIANO PORCU