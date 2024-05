Fondazione Alghero: Monumenti Aperti, grande successo con 20mila presenze

ALGHERO – Alghero Monumenti Aperti si conferma un weekend di grandissimo successo. La manifestazione è il risultato di una stretta collaborazione tra il Comune di Alghero, la Fondazione Alghero, Imago Mundi e il mondo scolastico locale, per un evento che cresce di anno in anno, coinvolgendo sempre più persone nella valorizzazione del patrimonio culturale. Complice il clima ormai estivo, la manifestazione che sabato e domenica ha visto studenti, associazioni e cittadini impegnati nelle visite guidate dei principali siti culturali del territorio algherese ha fatto sognare più di 20mila visitatori. 39 i siti presi letteralmente d’assalto, con 7 itinerari. Oltre 1500 i volontari coinvolti in un fine settimana davvero entusiasmante: La Casa di Reclusione (1439) si conferma il sito più visitato, seguito dal MACOR – Museo del Corallo (1259), dalle Tenute Sella & Mosca (1219), la novità assoluta ex Hotel Esit, oggi sede dell’Istituto Alberghiero in Piazza Sulis (889) e la Torre di Sulis (866). Ma il successo ha coinvolto tutti, con centinaia di studenti impegnati alla guida dei numerosi visitatori. Da parte del sindaco Mario Conoci, a nome dell’intera Amministrazione comunale e della presidente della Fondazione Alghero Neria De Giovanni, il ringraziamento va ai numerosi collaboratori ed agli istituti scolastici con i professori e gli studenti, ai tanti volontari ed alle associazioni, tutti impegnati con grande competenza e passione.