Fondazione Alghero, in estate anche la Grande Comedy

ALGHERO – Grande comedy di casa ad Alghero con le nuove date estive della rassegna che da marzo a settembre porta in Sardegna la comicità travolgente di numerosi artisti già apprezzati dal grande pubblico nazionale. Francesco Cicchella (25 giugno 2023), Teo Teocoli (21 luglio), Max Angioni (28 luglio) e Barbascura X (18 agosto). Fuori i quattro nuovi appuntamenti all’aria aperta sullo splendido palco incastonato nel complesso del Quarter, nel centro storico della città. Dopo il grande riscontro di pubblico registrato a teatro con Rapone, Germano Lanzoni ed Eleazaro Rossi, Alguer Comedy conferma altri shows di successo con alcuni degli artisti più popolari e applauditi. “E’ un format coinvolgente e vincente – sottolinea il presidente della Fondazione Alghero, Andrea Delogu – che ha riscosso grande interesse, impreziosito e allungato la stagione degli eventi che in Riviera del Corallo si conferma di grande qualità”.

Il primo spettacolo in calendario sul palcoscenico del Quarter è il 25 giugno con Francesco Cicchella che si gioca tutte le sue carte in un one man show esilarante, nel quale ritroviamo i suoi cavalli di battaglia (come le parodie dei cantanti Ultimo, Achille Lauro, Massimo Ranieri) e performances completamente inedite. La comicità si sposa con la musica, come da sempre nello stile del giovane showman, per dare vita ad uno spettacolo ricco di emozioni e risate. Sul palco oltre all’artista partenopeo, che firma anche la regia, troviamo la sua fedele spalla Vincenzo De Honestis e la band diretta dal maestro Paco Ruggiero. Lo spettacolo è scritto da Francesco Cicchella, Gennaro Scarpato e Vincenzo De Honestis.

Il 21 luglio arriva ad Alghero Teo Teocoli a ripercorre tutte le tappe fondamentali della sua lunghissima carriera attraverso un viaggio nella sua vita da showman tra cabaret e musica. L’eclettico artista dà vita a tutti i personaggi che lo hanno reso noto: dagli esilaranti protagonisti di “Mai Dire Gol” come Felice Caccamo e Peo Pericoli, alle riuscitissime imitazioni di Josè Feliciano e Ray Charles, fino ad arrivare ai più noti Cesare Maldini e Adriano Celentano. Lo spettacolo è un viaggio in cui lo spettatore viene trascinato dal mattatore attraverso i più divertenti aneddoti della sua vita e gli incredibili personaggi che interpreta in uno show di musica e cabaret per una serata di puro divertimento. Sul palco l’artista è accompagnato dalla Doctor Beat band, composta da 4 musicisti ed una corista.

Max Angioni, reduce dai successi di Italia’s Got Talent, Zelig, Le Iene e Lol2, oltre al crescente percorso televisivo, ritorna ad Alghero il 28 luglio con la verve della sua Stand-up Comedy, che continua a divertire il pubblico che lo ha reso celebre. Una sferzante ironia anima i monologhi incorniciati nella scena minimalista di questo show, in cui il comico racconta un condensato delle proprie esperienze: dalle conversazioni ai tempi dei social, alla sua relazione con lo sport, alla maledizione di arrivare secondo, alle ormai note rivisitazioni dei miracoli. Tra interazioni con il pubblico e incursioni nei suoi folli personaggi, resi celebri dai passaggi tv e dai social network, Angioni offre uno sguardo originale ed esilarante sulla realtà quotidiana, in cui comicità e immaginazione diventano strumenti per esorcizzare la realtà, attraverso un filtro surreale e inaspettato, in cui il pubblico si riconosce e si abbandona.

L’edizione del 2023 dell’Alguer Comedy si chiude il 18 agosto con uno dei divulgatori scientifici più influenti del web, e il primo come numero di follower, Barbascura X. Il suo “Amore Bestiale” è un viaggio irriverente sui metodi di accoppiamento più bizzarri e scomodi del regno animale. Bizzarrie, acrobazie, passioni e tradimenti raccontati rigorosamente male. Uno spettacolo divertente e fresco, seppur trattando sempre temi di divulgazione scientifica.

Al format promosso dalla Fondazione Alghero si aggiungerà lo spettacolo di Angelo Pintus “Bau” in programma il 3 agosto presso l’anfiteatro di Maria Pia, organizzato dalla R&G Music. I biglietti saranno in vendita a partire dalla metà di maggio.

I biglietti della rassegna Alguer Comedy sono in vendita su Ticketone e presso Atelier#3: Prima Poltrona € 25 (+15% d.p.) Seconda Poltrona € 20 (+15% d.p.). Abbonamenti: 80 € prima Poltrona (+15% d.p.) | 70 € Seconda Poltrona (+15% d.p.).

Maggiori dettagli sugli eventi e aggiornamenti sui canali di vendita su www.algheroturismo.it. Informazioni presso Atelier#3 – Bookshop Alghero Turismo – Via C. Alberto 84 – M. +39 348 828 1292. Orari di apertura: da lunedì a domenica: 17 – 20 – sabato: 10.30 – 13 | 17 – 20 – martedì: CHIUSO