Fondazione Alghero, ecco gli eventi estivi: un festival lungo 3 mesi |video

ALGHERO – Un palinsesto ricco e variegato, lungo un’estate. Grandi concerti, il jazz internazionale, il teatro e la comedy, la letteratura e la lirica, l’arte di strada e i grandi eventi identitari della tradizione algherese. Scoppia l’estate ed è facile pensare alla Riviera del Corallo. Tramonti mozzafiato, ricche tradizioni, mare cristallino, la musica, l’intrattenimento e i grandi eventi: tutto questo e tanto altro è #ALGHEROEXPERIENCE. Si conferma e rilancia il fortunato claim studiato dal team della Fondazione Alghero per promuovere le molteplici esperienze che la città offre e che accompagna il ricco cartellone di eventi presentato questa mattina (lunedì) nella sala conferenze del Quarter, alla presenza del sindaco di Alghero Mario Conoci e del presidente della Fondazione, Andrea Delogu. Al loro fianco l’assessore al Turismo ed alla Cultura Alessandro Cocco e i membri del Consiglio di amministrazione della Fondazione Alghero, Pierpaolo Carta e Sara Govoni, oltre ai referenti delle numerose associazioni, agli artisti che collaborano attivamente alle manifestazioni in programma ed ai numerosi partner che supportano gli eventi.

Dalla Shining Production, le Ragazze Terribili, Insula Events, Roble Factory, passando per la Cedac, la Società Umanitaria e Bayou Club Events, Jana Project, Itinerandia, Spazio T, Compagnia Teatro d’Inverno e le tante associazioni culturali e linguistiche locali, la Pro Loco, l’Obra Cultural e l’Istituto Musicale G. Verdi, la Banda Musicale A. Dalerci, Akademia Cantus et Fidis Coro Matilde Salvador, Ass.ne Festival della Canzone Algherese, Ass.ne In Ricordo di Marta, Ass.ne Arabesque, Ass.ne Ittiri Cannedu, Consulta Giovanile e Jovalguer, Centro Studi Saser, Orchestra e Coro del Teatro Lirico di Cagliari. Tre mesi intensi e ricchi di grande musica, teatro e cultura: un cartellone di qualità per tutti i gusti. Alghero presenta un festival lungo tre mesi. Si parte con la Festa della Musica, sei giorni di concerti, arte di strada e spettacoli dal forte sapore identitario: “Vivi la Vita”, dal 20 al 25 giugno la manifestazione nazionale promossa dal Ministero della Cultura fa tappa obbligata nella Riviera del Corallo in concomitanza con la Festa di San Giovanni, che quest’anno riporta sulla spiaggia urbana i fuochi della tradizione. Spazio anche allo sport, agli eventi nautici nell’area del porto turistico ed alla solidarietà.

“Alghero si conferma protagonista in Sardegna, presenta una stagione estiva di altissima qualità e investe con convinzione nell’intrattenimento. Il calendario di eventi della nuova stagione estiva è un filo ininterrotto che arriva al Sant Miquel Festival, per continuare poi verso il grande Capodanno. Una stagione che conferma qualità e cura delle scelte, ingredienti vincenti che l’Amministrazione comunale con la Fondazione mettono in campo per promuovere Alghero in tutte le stagioni e guardare avanti con convinzione e grandissimo ottimismo”. Così il sindaco di Alghero, Mario Conoci, seguito da un soddisfatto Andrea Delogu, che nel sottolineare la trasversalità della programmazione – che mai come quest’anno si rivolge a tutti i target e tutte le generazioni – ha voluto ringraziare i collaboratori della Fondazione e l’Amministrazione comunale “per l’impegno nel presentare un cartellone tanto importante, frutto di una sempre più stretta sinergia con gli operatori, le più importanti agenzie nazionali, le associazioni e le imprese culturali e turistiche della città”.

“Scegliere Alghero significa trascorrere un’estate all’insegna della cultura, affiancando al mare, ai musei ed al ricco patrimonio architettonico del territorio una programmazione di eventi e spettacoli in grado di accontentare un pubblico di tutte le età, con uno sguardo attento alla tradizione algherese grazie al ritorno, dopo 33 anni, del Festival della Canzone Algherese”. Parole del vicepresidente della Fondazione, Pierpaolo Carta, mentre Sara Govoni ha ringraziato la Sogeaal, il Consorzio Riviera del Corallo, la Confcommercio e la Fipe, insieme alle aziende private che supportano il cartellone di Alghero. “L’estate 2023 conferma e consacra la Riviera del Corallo regina delle mete turistiche nel Mediterraneo” il monito dell’assessore alla Cultura e Turismo. Le tante manifestazioni si confermano un forte richiamo per i numerosi visitatori e turisti che già affollano le nostre strade e i tanti locali che il territorio può vantare” chiude Alessandro Cocco.

Tutti gli eventi avranno una cornice social con curiosità e immagini sui canali di Alghero Turismo. Il programma completo con tutti i dettagli dei singoli eventi e le informazioni per l’acquisto dei biglietti dei vari concerti e spettacoli è disponibile su www.algheroturismo.it.