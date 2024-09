Fondazione, Alghero aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio

ALGHERO – Anche quest’anno la città di Alghero, su impulso dell’assessorato alla Cultura e Innovazione aderisce con numerosi e imperdibili eventi alle Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days, GEP), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, che si terrà in tutta Italia sabato 28 e domenica 29 settembre con il coordinamento del Ministero della Cultura. Nelle due giornate, anche in Riviera del Corallo sono previste visite guidate, iniziative speciali e aperture straordinarie nei musei e nei luoghi della cultura sul tema: “Patrimonio in Cammino”.

Nella giornata di sabato 28 settembre, Fondazione Alghero prevede l’apertura straordinaria notturna (fino alle ore 23) dei musei MŪSA Museo Archeologico della Città e MACOR Museo del Corallo, al costo d’ingresso simbolico di 1 euro. Visite guidate programmate anche presso la Necropoli di Anghelu Ruju, nel Villaggio Nuragico di Sant’Imbenia e nel Centro storico, grazie alla collaborazione delle cooperative Silt, Mosaico e Itinera e del Dipartimento di Storia, Scienze dell’uomo e della formazione dell’Università di Sassari, della Soprintendenza Archeologica e dell’Istituto Superiore E. Fermi. “Una nuova occasione per valorizzare le bellezze che caratterizzano lo straordinario patrimonio ambientale di Alghero, consentendo così agli algheresi ed ai numerosi turisti che ancora frequentano il territorio di ammirare spaccati autentici della millenaria storia della città” sottolinea la professoressa Neria De Giovanni, presidente della Fondazione Alghero.

L’iniziativa rientra nel più ampio progetto “Alghero Experience. Un patrimonio da raccontare”, il progetto di Comune e Fondazione Alghero finanziato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali tramite il Fondo a sostegno delle piccole e medie città d’arte ed è inserita all’interno del Sant Miquel Festival, il ricco calendario di manifestazioni realizzate col contributo del programma Salude&Trigu della Camera di Commercio di Sassari, dedicato ai festeggiamenti in onore del Santo Patrono della città di Alghero.

Sabato 28 settembre

NECROPOLI DI ANGHELU RUJU

“In cammino nel tempo” – visite guidate e happening saggistico, musicale e poetico a cura degli studenti dell’Istituto Superiore Fermi in collaborazione con la Cooperativa Silt.

Orari visite guidate: dalle ore 10.00 alle ore 18.15.

Orari evento serale: dalle ore 18,45 alle ore 19,45

Biglietto d’ingresso: intero € 5, ridotto € 4

VILLAGGIO NURAGICO DI SANT’IMBENIA

Dalle 9 alle 13 – Apertura straordinaria e visita guidata a cura del Dipartimento di Storia, Scienze dell’uomo e della formazione dell’Università di SS, della SABAP per le province di SS e NU e del Comune di Alghero. Oltre alla visita del villaggio, in tale occasione verranno esposti i materiali rinvenuti nelle ultime campagne di scavo.

ITINERARIO DEL CENTRO STORICO

Ore 17.30 – partenza da Torre di Porta Terra

“UN’ISOLA NELL’ISOLA: storia dell’enclave linguistica catalano-aragonese” – a cura della cooperativa Itinera.

Prenotazione obbligatoria al n° +39 079/9734045.

MŪSA Museo Archeologico della Città e MACOR Museo del Corallo

Apertura straordinaria notturna fino alle 23.00 con biglietto al costo simbolico di 1€

La tariffa simbolica si applica nell’orario 19.30 -23, ultimo ingresso ore 22.30.

Visite guidate notturne in entrambi i musei alle ore 20 e 21.30

Prenotazione obbligatoria: mosaicosoccoop@gmail.com | +39 079 980729

Domenica 29 settembre

ITINERARIO DEL CENTRO STORICO

Ore 17.30 – partenza da Torre di Porta Terra

“UN’ISOLA NELL’ISOLA: storia dell’enclave linguistica catalano-aragonese” – a cura della cooperativa Itinera.

Prenotazione obbligatoria al n° +39 079/9734045