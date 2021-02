Ristoranti e locali, nasce la Fipe Alghero

ALGHERO – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, spaghetterie, griglierie, chioschi, tavole calde, Bar, wine bar, pub, internet caffè, piano bar, gelaterie, pasticcerie, mense aziendali, mense scolastiche, discoteche, aziende di catering e banqueting, ossia lo zoccolo duro dell’economia algherese, trovano compattezza in questo periodo di crisi senza precedenti e si riuniscono sotto l’egida della Federazione leader, anche a livello territoriale, delle imprese che si occupano di ristorazione e intrattenimento, la FIPE – Confcommercio Nord Sardegna, costituendo un Coordinamento della Città di Alghero.

L’apposita riunione dei pubblici esercenti, moderata dal Presidente Territoriale di Alghero di Confcommercio, Massimo Cadeddu, ha nominato coordinatore Alessandro Pesapane (Ristorante Aragon) portavoce del gruppo, il quale viene affiancato da Soci storici FIPE – Confcommercio come Mario Daga (Posada del Mar), Massimo Macciocu (La Lepanto di Cecchini) Daniele Sardu (Ristorante Movida), Lorenzo Sagrati (Maden Events/Churrascaria Fogo) e nuovi Soci come Romina Chessa (Trattoria la Saletta), Gianfranco Sale (La Bottega dei sapori).

Una Rappresentanza del Comparto autorevole e strutturata, guidata da imprenditori di primo piano nel panorama algherese, costantemente affiancati e supportati dalla struttura tecnica di Confcommercio.

L’obiettivo del Coordinamento Fipe – Confcommercio della Città di Alghero guidato da Alessandro Pesapane è quello di affrontare le stringenti tematiche in campo inerenti il comparto dei pubblici esercizi, garantendo un presidio e una rappresentanza autonoma e autorevole della categoria nei confronti del Comune di Alghero. Particolare attenzione verrà anche dedicata alla valorizzazione del settore anche e soprattutto in chiave di sviluppo turistico, senza trascurare la collaborazione con le altre Federazioni delle Imprese turistiche di Confcommercio, ad iniziare da Federalberghi.