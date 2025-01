Financial Times, Sardegna tra le 50 mete preferite del 2025: attirano i “mesi spalla”

CAGLIARI – Non certo concerti e concertini che, per inciso, vanno benissimo, ma: per allietare le estati o per attirare nicchie con format originali. Per il resto, come messo a fuoco dal prestigioso Financial Times, grande richiamo per i “mesi di spalla” come ottobre e novembre. Mare ‘ancora caldo’, siti archeologici e ‘superbi’ ristoranti, questo ciò che viene maggiormente apprezzato e che posizione la Sardegna tra le 50 mete consigliate dove recarsi nel 2025. E’ questa la fotografia della Sardegna autunnale presentata dal Financial Times nella sua classifica delle “50 vacanze da fare nel 2025”, dove compaiono anche altre quattro destinazioni italiane.

Una parte dell’anno – quella tra ottobre e novembre – perfetta “per scoprire la sua civiltà fenicia e romana” e fatta di “siti, templi, anfiteatri, necropoli e misteriosi villaggi fortificati costruiti durante la civiltà nuragica del II millennio a.C.

Nell’invito a provare questa esperienza, accompagnati da Rupert Smith, classicista e guida escursionistica di origine britannica, il quotidiano economico-finanziario britannico rileva: “Aspettatevi hotel modesti e superbi ristoranti (non stellati)”. Oltre a alcuni luoghi “appartati” rispetto ai percorsi turistici principali come quelli che conducono il visitatore attraverso la tradizione dei murales.

Nella foto alcuni turisti al Museo Mase del Parco di Porto Conte