Fiera nautica di Olbia, oltre 15mila presenze e posti di lavoro

ALGHERO – Grande successo per la prima fiera nautica di Olbia con oltre 15mila presenze che hanno partecipato alla manifestazione che ha anche creato i presupposti per far crescere l’occupazione nel settore gallurese della nautica. Un evento organizzato all’assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio e dal Cipnes Gallura, la manifestazione è stata articolata in Talks ed Eventi artistici, in cui sono stati affrontati e discussi numerosi temi con esperti del settore, politici, imprenditori. Con 90 barche ormeggiate, dai 6 ai 21 metri, tra gommoni, imbarcazioni varie, yacht, barche a vela e catamarani, e 85 stand degli espositori, fino al 26 aprile, la fiera ha offferto la possibilità ai visitatori sia di ammirare le imbarcazioni, sia di avvicinarsi e conoscere ogni aspetto della nautica in Sardegna. Intanto, per l’appuntamento che ha creato un numero importante di posti di lavoro, si programma già la prossima edizione del 2023 che si terrà nel fine settimana “lungo” del ponte del Primo Maggio.