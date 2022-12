FestivAlguer, venerdì la famosa danzatrice Marigia Maggipinto

ALGHERO – Sei formazioni per dieci spettacoli distribuiti nelle tre giornate del 16, 17 e 18 dicembre con performances di danza in loop che coinvolgeranno attivamente il pubblico, vero protagonista degli spettacoli.

Entra nel vivo la XX^ edizione del FestivAlguer, il festival internazionale di arti performative della città catalana, ideato e allestito da ExPopTeatro,sostenuto dall’Assessorato regionale al Turismo, Artigianato e Commercio, dalla Fondazione Alghero e dalla Fondazione di Sardegna con il patrocinio del Comune di Alghero.

Sarà la storica danzatrice di Pina Baush, Marigia Maggipinto, la prima grande protagonista di quest’edizione, interamente dedicata alla danza.

Venerdì 16 dicembre la sala Mosaico del MŪSA, il Museo Archeologico della città catalana, ospiterà lo spettacolo “Miss Lala al Circo Fernando/in a room – un panorama di esperienze”.

Straordinaria danzatrice la Maggipinto, interprete dello spettacolo ideato dalla coreografa Chiara Frigo, e la drammaturgia di Riccardo Torrebruna, riproporrà la sua danza raccontando l’esperienza vissuta con la Bausch – grande innovatrice con il suo teatro-danza dell’arte puramente coreutica – coinvolgendo attivamente il pubblico.

Come agli albori del Circo, gli spettatori si avventureranno in uno spazio intimo di memorie e aneddoti per vedere da vicino “il diverso”, “il fenomeno”, nello specifico la lunga esperienza di lavoro e di vita di Marigia con Pina Bausch. Verrà offerta una scelta di foto, un archivio vivente dal quale le persone del pubblico potranno attingere. Frammenti, memorie, aneddoti e altre suggestioni. In base alla scelta istintiva delle persone, Marigia comporrà un racconto in tempo reale, in cui a tratti riemergerà la sua danza.

La presenza di Pina Bausch aleggerà lungo tutto il racconto, innescando da lontano la sua danzatrice. Marigia si fa corpo e parola sulle corde sottili della memoria e della passione per il lavoro, una traccia indelebile nella sua esperienza di vita. Marigia comporrà un racconto in tempo reale. Non si tratta di commemorare ma di rivivere ad ogni diversa sollecitazione quel bagaglio di esperienza e artistica e umana.

“Miss Lala al Circo” è la sintesi di un viaggio di un interprete rara e preziosa, tutta da riscoprire, tra danza, teatro e narrazione.

Drammaturgia di Riccardo de Torrebruna, musica di Laura Masotto, progetto curato da Nicoletta Scrivo, produzione Zebra Cultural Zoo.

Il primo spettacolo è previsto alle 17 nella sala Mosaico , uno degli spazi più suggestivi del museo, ospitato in uno degli edifici storici della città, in via Carlo Alberto 72. La performance di danza verrà riproposta alle 18 e alle 19.30.

Per assistere allo spettacolo è necessario prenotarsi al numero 349 41 27 271 o all’indirizzo mail expopteatro@gmail.com.

La prima giornata del festival sarà arricchita anche dagli interventi dell’associazione culturale e folklorica “Ittiri Cannedu” che alle 19 in piazza San Michele presenterà uno spaccato dei più famosi balli sardi. Ad accompagnare i danzatori gli strumentisti Totore Chessaall’ organetto e alla fisarmonica, Tore Matzau alla chitarra e Giovannino Marreu alla voce.

In caso di maltempo lo spettacolo all’aperto verrà ospitato nei locali dell’ex Mercato Civico.