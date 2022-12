Auto e moto d’epoca al Parco di Porto Conte

ALGHERO – Appuntamento con le auto e moto classiche d’epoca certificate all’albo nazionale con un evento che si focalizza su due step, il primo dei quali in programma il 17 e 18 dicembre in modalità turistica. Si tratta di una passeggiata/carovana con un percorso definito e guidato da un’auto apripista e una a fondo carovana che scorteranno il gruppo nei punti più suggestivi attraverso le strade del parco di Porto Conte. Un itinerario studiato per godersi uno dei paesaggi più belli del mondo. Spazio poi a un’escursione con passeggiata guidata a Cala Barca a cura di Exploralghero fino alle falesie di osservazione dell’Isola Piana.

Al rientro aperitivo di saluto a casa Gioiosa, sede del Parco Naturale Regionale di Porto Conte con i prodotti certificati delle aziende del Parco.

Il progetto Ruote Classiche vedrà il completamento con il Modulo 2 a marzo in formula race. che di fatto aprirà la programmazione primaverile 2023. Questo il programma di massima:

Sabato 17 Dicembre: Dalle 18:00 alle 21:00 Parcheggio Via De Curtis; Tavolo Registrazione, verifica e consegna dell’autoadesivo ufficiale dell’evento.

Domenica 18 Dicembre: Ore 8:30 Alghero Parcheggio Via De Curtis, ritrovo, consegna cartine e percorsi itinerario GPS e partenza;

Ore 10:30 Arrivo a Casa Gioiosa, sosta e Historic parking area per foto;

Ore 10:45 Partenza escursione ospiti a Cala Barca

Ore 12:45: Aperitivo conviviale e intrattenimento musicale con i prodotti certificati del parco di Porto Conte a Casa Gioiosa, foto di rito, saluti istituzionali e chiusura manifestazione, Per partecipare a Ruote classiche 2022 è sufficiente compilare la scheda di adesione on line su www.meetsardinia.it e il sistema provvederà in maniera automatica all’invio alla mail dell’organizzazione.

Ulteriori info ai contatti sardiniaeventemeeting@gmail.com 3351849479 – 3453699311 – 3479204197