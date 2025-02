Festival Red Valley di Olbia dopo Lazza, lancia anche Irama

OLBIA – Dopo Lazza, è Irama il secondo nome dei big che saliranno sul palco del Red Valley Festival 2025, in programma all’Olbia Arena dal 13 al 16 agosto. Cosi l’agrnzia Ansa sul festival della Gallura che oramai è divenuto riferimento nazionale del settore “pop” e “dance”.

Irama si canterà durante la quarta serata del festival, il 16 agosto, mentre il concerto di Lazza è in programma la sera prima. I biglietti giornalieri per il Day 4 del 16 agosto si potranno acquistare online sul sito ufficiale redvalleyfestival.com a partire dal 18 febbraio alle 14. Gli abbonamenti Festival full pass per partecipare a tutte le serate del Red Valley, invece, sono già disponibili sul sito. Sono stati già annunciati, per la sera del 14 agosto, Morad e il dj Alan Walker.