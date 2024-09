Fertilia alla Biennale di Venezia, Pais e Cocco si congratulano con l’equipaggio di Klizia

ALGHERO – “Ci congratuliamo vivamente con l’equipaggio del Klizia e con tutte le associazioni coinvolte nel progetto Fertilia Città di Fondazione 2023-2024, che hanno dimostrato una straordinaria capacità di unire storia, cultura e memoria collettiva.

Con il loro impegno, hanno promosso Fertilia e Alghero nel tempio sacro del cinema: l’81a Mostra del Cinema di Venezia, con la presentazione del film Rotta 230° – Ritorno alla Terra dei Padri rappresenta un momento fondamentale per il progetto e per la conservazione della memoria e la promozione dei valori della nostra comunità a livello nazionale e internazionale.”

“Sono convinto sia stata individuata la strada giusta quando, nel 2023, nel ruolo di Presidente del Consiglio Regionale, ho lavorato insieme alla maggioranza per approvare la legge 1/2023, con cui abbiamo stanziato un totale di 600mila euro per la valorizzazione delle tre città di fondazione di Fertilia, Arborea e Carbonia per il biennio 2023-24” dichiara Michele Pais.

“Una volta ricevuti i fondi regionali, era necessario definire gli interventi di valorizzazione. Per dare forza Fertilia, come Assessorato alla Cultura e al Turismo abbiamo deciso di coinvolgere le associazioni della borgata: il Centro Commerciale Naturale, il Comitato di Quartiere, il Comitato Festeggiamenti, l’Ass. Egea, l’EGIS e l’ANVGD. Abbiamo sottoscritto insieme una convenzione. Grazie a questi fondi Fertilia ha potuto realizzare importanti iniziative culturali che preservano e diffondono la memoria dei fatti che l’hanno caratterizzata” sottolinea Alessandro Cocco.

“Nulla sarebbe stato possibile proprio senza le donne e gli uomini che ogni giorno si impegnano per Fertilia, con numerose iniziative.

“Speriamo che l’attuale amministrazione prosegua su questa strada, garantendo il massimo impegno nel sostenere Fertilia, borgata di straordinaria importanza storica e culturale. È fondamentale continuare a recepire fondi regionali e nazionali per lo sviluppo e la valorizzazione di Fertilia, coinvolgendo la Regione Sardegna e tutte le forze politiche”.

Alessandro Cocco, Fratelli d’Italia

Michele Pais, Lega