Fermate Arst, ancora problemi: proposta da La Buona Politica

ALGHERO – 2In questi ultimi giorni, in città si è alimentato il dibattito sul grande ingorgo di nel traffico della zona La Pietraia. Questo fastidioso fenomeno, che irrita i cittadini algheresi, si genera quando il pullman di linea esegue la fermata, situata innanzi il Bar Soggiu.

Pochi attimi di attesa ed è la paralisi completa. La fila di macchine arriva fino all’incrocio di Via Galilei con Via degli orti.

C’è da chiedersi se gli amministratori cittadini si siano resi conto della problematica, ma al movimento La Buona Politica Alghero, urge più cercare soluzioni che attivare polemiche.

Dopo aver fatto un sopralluogo sul posto si sono individuate un paio di soluzioni da proporre all’assessore alla viabilità ed all’Arst .

La prima di queste riguarda la creazione di una rientranza nel marciapiede poco prima dell’edicola, dove recentemente sono state abbattute delle palme .

Un’altra soluzione invece , molto più rapida, potrebbe essere quella di sacrificare provvisoriamente 5 stalli per la sosta di auto, li presenti.

Non occorrono tante energie per rende queste soluzioni operative. Basterebbe semplicemente una collaborazione tra enti che nel giro 2/3 giorni darebbe immediato respiro a questa importante arteria cittadina.

Il Movimento La Buona Politica per Alghero ritiene ulteriormente che, dopo le recenti assunzioni nella Polizia Locale, debba essere ripristinato un servizio di prossimità come quello del c.d. “vigile di quartiere”.

Riteniamo che si debbano prendere in merito a quanto enunciato, seri ed immediati provvedimenti, senza dover attendere le solite promesse pre-elettorali, od evitare che il problema passi da sé senza agire e snervando la cittadinanza algherese.

Con la buona volontà si possono risolvere questo tipo di problemi, senza particolari costi”.

Il Comitato direttivo della Buona Politica per Alghero