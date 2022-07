Fdi assente, salta la Commissione: Comoci intervenga

ALGHERO – “Saltata la commissione ambiente, convocata anche su nostra richiesta, per analizzare gli articoli del regolamento dell’Area Marina Protetta, che dovrà essere approvato nella prossima assemblea del parco.

Inoltre avremo dovuto verificare lo stato delle promesse fatte dall’assessora Murgia nell’incontro di qualche mese fa (qui sotto le foto). La Commissione non si è tenuta perché mancava il consigliere di Fratelli d’Italia, assente per l’ennesima volta.

Questo porterà dei ritardi per l’approvazione del regolamento dell’area marina protetta e anche della prossima assemblea del Parco. Ci auguriamo che il Sindaco prenda in mano la situazione, tragga lui le conseguenze e prenda i giusti provvedimenti in merito…”

Mimmo Pirisi, capogruppo Pd