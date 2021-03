Fdi Alghero, nota del Circolo Tricolore

ALGHERO – Con il presente documento il Circolo Tricolore Fratelli d’Italia Alghero vuole richiamare l’attenzione sulle dinamiche che si sono venute a creare all’interno del nostro Partito a livello locale. Nonostante gli impegni presi e le strette di mano dinanzi al Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia, ci troviamo costretti ancora una volta a rimarcare la nostra esclusione da parte dei rappresentanti istituzionali da ogni decisione all’interno del Partito e a denunciare una linea politica personale che i rappresentanti locali di Fratelli d’Italia, indipendentemente l’uno dall’altro, perseguono assai spesso in netta contrapposizione alla linea politica nazionale e ai valori fondanti della Destra. Sono venuti a mancare, da parte dei rappresentanti locali di Fratelli d’Italia, i principi cardine dello svolgimento dell’attività politica in seno al Partito, in quanto siamo fermamente convinti che i rappresentanti sono espressione del Partito e non viceversa e che la linea politica deve essere in assoluto dettata e condivisa dall’intero Partito e non dai suoi rappresentanti come recentemente avvenuto in occasione della convocazione delle riunioni di coalizione dove il capogruppo decide di imperio quale circolo convocare dimenticando di essere il capogruppo dell’intero Partito. A tale proposito, riteniamo che i nostri dirigenti provinciali e regionali hanno grande responsabilità, avendo permesso loro di avere una così ampia autonomia. Nel luglio scorso, dopo un acceso confronto con la dirigenza del Partito – presenti i vertici provinciali, regionali e il Deputato – questa si impegnava nei nostri confronti a un “riequilibrio” politico riguardante assetti e incarichi istituzionali. Considerando che Alghero è il Comune, dopo Cagliari, in cui la lista di Fratelli d’Italia ha ottenuto il maggiore consenso elettorale, a differenza di altri importanti e popolosi Comuni. La linea politica fino a oggi perseguita da Fratelli d’Italia ad Alghero non è una linea condivisa dall’intero Partito; mai ci è stato infatti un tavolo comune tra i due Circoli algheresi per organizzare le attività e dettare la linea politica e anche le istanze riportate a nome di Fratelli d’Italia negli ultimi incontri di coalizione non sono istanze condivise dall’intero Partito ma solo personali espressioni in quanto né il capogruppo né l’Assessore si sono mai relazionati con il Partito. Come Circolo Fratelli d’Italia Tricolore siamo espressione e riferimento politico di una Destra algherese che ad oggi non ha nessuna rappresentanza in Comune pur avendo espresso circa il 70% dei voti ottenuti nella scorsa tornata elettorale comunale. Grazie al nostro lavoro preelettorale, ovvero di formazione delle liste oltre a tutti gli adempimenti elettorali, che ci ha permesso di eleggere un consigliere, ci troviamo esclusi dalla vita politica del Partito. Fatto ancor più grave se consideriamo che, ad un mese dalle elezioni, il delicato compito di formazione della lista elettorale di Fratelli d’Italia fu affidato ad Ennio Ballarini, storico esponente della Destra algherese, che ha accettato l’incarico malgrado si presentassero grandi difficoltà.

Ribadiamo, inoltre, nonostante le varie accuse infondate e gratuite nei confronti della nostra Segretaria da parte dell’Assessore, che rispettiamo il patto elettorale firmato a suo tempo con le forze politiche della coalizione e con l’elettorato. Riconfermiamo la stima e la fiducia mai venuta a mancare e mai messa in discussione al Sindaco Conoci e alle forze politiche della coalizione di centrodestra civica, sardista e autonomista. Nel contesto generale di crisi dovuto anche alla pandemia auspichiamo che si possano ricomporre le fratture all’interno della nostra coalizione e che questa possa al più presto rimettersi al servizio dei cittadini. Come Circolo Tricolore, espressione della Destra storica algherese, da sempre rivendichiamo la nostra rappresentanza politica a livello locale, provinciale e regionale. Dal momento che le nostre rivendicazioni sono state sempre disattese, abbiamo deciso di proseguire in modo autonomo e indipendente la nostra attività politica presente e futura, portando avanti gli ideali e i valori della Destra.

Circolo Tricolore Fratelli d’Italia Alghero