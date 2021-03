Comitato Punta Giglio, diffida per il Parco

ALGHERO – Riguardo la questione dell’intervento a Punta Giglio, c’è da registrare la “diffida” da parte del Comitato per Punta Giglio nei confronti del Parco di Porto Conte. Qui di seguito il documento integrale e i firmatari.

Spett.le Parco Naturale Regionale di Porto Conte

Alla c.a. del Direttore del Parco Dott. Mariano Mariani

Oggetto: Diffida per l’Ente in indirizzo a provvedere, con apposito provvedimento, all’interruzione dei lavori di cantiere presso il sito di Punta Giglio, con decorrenza immediata.

I sottoscritti componenti del Comitato Cittadino “Alghero per Punta Giglio” Premesso che In data 23 marzo 2021, l’Ente Parco ha provveduto a pubblicare sul suo sito istituzionale, sezione “Eventi e News”, il documento relativo al parere favorevole con prescrizioni espresso nei confronti del progetto di restauro, risanamento conservativo, rifunzionalizzazione e allestimento museale dell’ex Batteria S.R. 413 in località Punta Giglio, inviato all’Ufficio SUAP del Comune di Alghero, documento di cui si ignorava l’esistenza in quanto omesso fra quelli consegnati a seguito di accesso agli atti. Considerato che Le prescrizioni emesse dall’Ente Parco, a cui è subordinata l’autorizzazione al progetto prima citato, prevedono che “tutte le attività di cantiere che si attuano a meno di 100 metri dal margine di falesia, siano interrotte nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 30 settembre dell’anno solare”. Tenuto conto che Inopinatamente ed in palese contraddizione con le prescrizioni di cui sopra, da ritenersi, per loro stesso contenuto, inderogabili ed insuscettibili di diversa interpretazione se non quella letterale, l’Ente non solo ha consentito l’esecuzione delle opere di accantieramento, ma non ha neppure provveduto, ad oggi, a sospenderle, pur correndo il periodo previsto dalle summenzionate prescrizioni per l’interruzione dell’attività di cantiere e nonostante l’area, oggetto del progetto, ricada inequivocabilmente, in zona ZPS di protezione speciale a tutela dell’avifauna. Tutto ciò premesso Il Comitato Cittadino “Alghero per Punta Giglio” diffida l’Ente in indirizzo a provvedere, con decorrenza immediata e in applicazione delle prescrizioni di cui sopra, alla interruzione, con apposito provvedimento, dei lavori di cantiere presso il sito di Punta Giglio. Un tanto, significando che, in difetto di quanto sopra, si procederà alle dovute segnalazioni alle autorità competenti, anche in sede penale, per i provvedimenti del caso. Il Comitato per Punta Giglio Seguono i nominativi Accardo Paola (manager); Addis Luigi (pensionato, ex consigliere comunale); Alivesi Maria Antonietta (dott. scienze biologiche) ;Almaviva Mauro (medico e storico); Alvau Pier Luigi (promotore culturale); Ajkabache Dyaa (funzionario FAO in pensione); Arras Gavino (insegnante); Angheleddu Anna Maria (infermiera); Azzu Simone (teatro); Ballone Salvatore (studente); Baltolu Giovanna (artigiana); Battistoni Valter (ex direttore aeroporto civile di Alghero); Bonu Giovanna (insegnante); Bradi Yasmin (cantante, insegnante); Cabitta Gianni (artigiano); Buoni Maria Immacolata (Pensionata); Calanche Josefina (casalinga); Campus Stefano ( promotore culturale); Caneo Massimo (dipendente); Capitani Simonetta (cuoca); Caria Barbara (assistente domiciliare); Caria Mary (impiegata); Caria Massimiliano (fotografo); Carraro Ambrogina (collaboratrice domestica); Carrus Lorenzo (pensionato); Carta Renata (pensionata); Castellaccio Sergio (pensionato); Castellaccio Davide (disoccupato); Castellini Marisa (ex dirignte scolastica; presidente ute); Casu Alessandra (docente universitaria); Casule Caterina (consulente); Cataldi Teresa; Cecchini Licia (pensionata); Cilliano Elide; Chessa Lorenzo (ex professore associato di ecologia); Chessa Piergianni (tecnico agricolo); Corbia Roberto (urbanista); Correddu Paola (medico); Covioli Vanda (commerciante in bancarella); Cossu Costantino (giornalista); Cossu Eugenio (ex sindaco di P.Torres, ex presidente Parco Asinara); Costa Tiziana (architetto urbanista); Cubeddu Gian Carlo (pensionato); Cuboni Fabiola (casalinga); Cuccureddu Andrea (studente); Cucureddu Salvatore (commerciante); Cuccureddu Riccardo (studente); Curreli Daniela (agente di commercio) De Nicola Elisabetta (insegnante); Deriu Agata (guida turistica); Deriu Luciano (storico); Dessì Antonio (ex assessore regionale alla difesa dell’ambiente); Dessi Manuela (artigiana); Diana Gavino (primo firmatario e relatore legge 1999 n4, “istituzione parco P.Conte”); Enna Bruno (operatore turistico); Fadda Marcella (bancaria); Farci Maria Celestina (Giardiniera); Felcaro Valentina (editor); Ferrara Roberto (ingegnere); Fioravanti Anita (pensionata); Fiore Giuseppe (guida turistica); Floris Sergio (perito agrario); Fois Nino (ingegnere agrario); Forti Raffaella (imprenditrice); Frulio Tore (architetto); Gaias Michele (pensionato); Galeota Anna Maria; Galleri Giorgia Emanuela (Antropologa); Galligani Rolando (storico); Lai Tiziana (agente immobiliare); Lino Aldo (architetto e artigiano); Loriga Renato (pensionato); Loriga Renata (pensionata); Majoli Giuseppe (salumiere); Maldotti Govanni; Mannoni Carlo (ex dirigente e amministratore regionale); Mannu Antonio (fotografo); Marras Rita (Operatrice culturale); Marras Francesca (cameriera); Marcucci Alessandro (cuoco); Melis Giuseppe (Docente di marketing e marketing turistico); Meloni Giuseppe (pensionato); Migaleddu Maria Vittoria (docente in pensione); Monetti Pierluigi (ingegnere, libero professionista); Monni Antonio (agricoltore); Mori Manuela (pensionata); Mura Ilaria (imprenditrice); Mureddu Pietro (fumettista); Murru Romualdo Roberto (musicista); Nieddu Gianni (imprenditore); Oggiano Anna Rita (imprenditrice); Oliva Giovanni (architetto); Oliva Rosanna (pensionata – ex agente di viaggio); Onnis Nicolò (studente); Paba Bruno (pubblicista); Pacifici Federico (attore e regista); Pais Pier Luca (impiegato); Pala Mario Salvatore (operaio); Pala Giuseppe (tecnico informatico); Palomba Luisa (insegnante); Parisi Candida (dott. scienze biologiche); Piccone Giusy (coordinatrice didattica); Pili Liliana (maestra); Pilisio Paola; Pinna Anna Luisa (biologa); Pinna Giovannina (arredatrice); Pinna Piergiorgio (giornalista); Pinna Salvatore (ambasciatore); Pinna Salvatore (pensionato); Pintadu Maria (studente); Piras Assunta; Piras Gianfranco (insegnante, commercialista); Piras Lilliana (imprenditrice turistica); Piredda Speranza; Pirino Patrizia (insegnante); Pirisi Gianni (artigiano); Pirisi Michele (insegnante); Pirisi Patrizia (imprenditrice); Polese Mauro (impiegato); Porcheddu Cinzia (scultore); Porcu Graziano (imprenditore turistico); Porcu Mariarita; Rondoni Luca (architetto); Roggio Sandro (architetto); Rosnati Chiara (consulente ambientale); Salaris Maria Antonietta (pensionata); Salaris Maria Francesca (aiuto cuoca); Salis Giovanni (operatore culturale); Satta Monia (pedagogista); Scala Tore (insegnante, ex consigliere comunale); Sanna Angelo (pensionato); Sanna Claudio Gabriel (cantautore, maestro); Sanna Enedina (manager culturale); Sanna Mario (artigiano); Sanna Mario (pensionato); Satta Verdina (docente); Saiu Luigi; Scala Raimondo (barista); Scanu Annita; Sechi Carlo (ex sindaco di Alghero, ex consigliere regionale);Schroeder Nicola (traduttore); Sechi Leonardo (medico); Sechi Salvatore; Simula Filippo (operaio);Soggiu Gianpaola (insegnante); Solinas Carlo Pietro (guida turistica); Spreafico Ljuba (artista); Tani Caterina (pensionata); Tedesco Ninni (insegnante in pensione e giornalista); Tilocca Giovanni (geologo); Torre Toni (biologo); Usai Adriano (architetto)