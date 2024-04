Fc Alghero, “Pazienza finita, cosa dobbiamo fare per tornare a casa?”

ALGHERO – “La prossima stagione ci vedrà protagonisti in Prima Categoria, senza avere a disposizione ancora uno spazio adeguato per i nostri giocatori e sostenitori.

Mesi fa, abbiamo presentato alla nostra amministrazione comunale un progetto dichiarando di voler investire per il rifacimento di un campo sportivo nella nostra amata Alghero, un progetto che abbiamo pensato per il bene dell’intera comunità. Ma cosa abbiamo ricevuto in cambio? Un incomprensibile silenzio.

Questo disinteresse imbarazzante compromette la vitalità del progetto FC Alghero, che oggi conta un organico di 30 tesserati tra Prima Squadra e dirigenti e 70 per le Giovanili, tra i quali vantiamo l’unica squadra Femminile in città.

Vogliamo e meritiamo uno spazio sportivo adeguato nella nostra casa: ad Alghero”, così vi vertici della squadra algherese costretta a giocare a Olmedo. Fatto piuttosto assurdo e che rende inevitabile questo ultimo appello all’attuale amministrazione di Centrodestra.