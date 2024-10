FC Alghero, esordio in casa al “Pino Cuccureddu” contro l’Oschirese

ALGHERO – Prima gara casalinga della stagione per la FC Alghero che, domenica prossima 6 ottobre, al campo “Pino Cuccureddu” di Maria Pia, calcio di inizio ore 16, ospiterà l’Oschirese per la seconda giornata del campionato di Prima Categoria girone D. La formazione di Peppone Salaris, reduce dalla vittoria sul campo del Laerru, punta alla vittoria anche se dovrà fare in conti con alcune assenze di rilievo. I tre punti di domenica, conquistati con una vittoria convincente sul piano del gioco, hanno permesso di iniziare questa nuova avventura con il piede giusto.

Morale alle stelle, anche se il tecnico giallorosso invita alla concentrazione massima in vista del match di domenica: “Intanto la cosa positiva è che giocheremo ad Alghero e questo permetterà una maggiore presenza di tifosi. Poi, per quanto riguarda la partita, l’Oschirese è una squadra tutta la scoprire. Scendere in campo con la giusta determinazione è fondamentale. Così come a Laerru, anche questa domenica ci mancheranno alcuni giocatori che sono in fase di recupero da infortuni vari. Chi scenderà in campo – conclude mister Salaris – saprà farsi valere. Ho la fortuna di avere una rosa ampia”.

A caricare la squadra è anche il Presidente Andrea Alessandrini che esprime soddisfazione per la disponibilità della società Alghero Calcio a far disputare le gare interne della FC Alghero al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia: “Olmedo, Santa Maria la Palma, Villassunta… da veri nomadi del calcio, dopo aver calcato tutti i campi del territorio per i nostri allenamenti, finalmente, grazie all’ospitalità dell’Alghero Calcio, riusciremo a giocare la prima partita di campionato nella nostra Alghero. Approfitto per ringraziare l’Alghero Calcio – sottolinea il Presidente della FC Alghero – per aver trovato spazio per noi all’interno della loro struttura. Sono molto emozionato per questa partita, e sono molto orgoglioso dei nostri ragazzi che con grande resilienza e impegno mettono in campo tutta la loro passione per questo fantastico sport. La gioia, l’entusiasmo e la dedizione – conclude Andrea Alessandrini – sono le carte vincenti per avere successo, nello sport come nella vita. Forza ragazzi e forza tifosi giallorossi, vi aspettiamo numerosi domenica al campo dell’Alghero Calcio, abbiamo bisogno di tutto il vostro supporto”.