Far west ad Alghero, terribile incidente: conducente arrestato, 22enne algherese gravissimo

ALGHERO – Arresto per il 24enne che, questa notte, verso le 22.30, era alla guida della Bmw e che ha causato il terribile incidente in cui un giovane algherese di 22 anni S. B. (vengono diffuse le iniziali per rispetto della persona) è stato gravemente ferito. Quest’ultimo si trova ricoverato, in prognosi riservata, all’ospedale Civile di Alghero. Le sue condizioni sono molto critiche, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita e ciò nonostante sia stato colpito a folle velocità dall’auto finendo addirittura a sbattere e sfondare il vetro di una finestra a piano terra in via Leonardo Da Vinci.

I responsabili, come già emerso, pare fossero in fuga da una pattuglia della Guardia di Finanza che probabilmente li aveva già individuati e seguiti visto il furto del veicolo protagonista del disastroso sinistro. Dopo l’impatto hanno tentato la fuga, ma sono stati raggiunti dai carabinieri e polizia giunti immediatamente sul posto.

La persona alla guida, pare sia di Ittiri, è stata arrestata. Possibili responsabilità anche per gli altri visto che, come detto, la Bmw è risultata rubata. Danneggiate in totale altre 5 auto oltre la moto con cui lavorava il giovane ridere algherese. Una vicenda di estrema gravità che si collega alle altre degli scorsi giorni e che deve vedere obbligatoriamente degli interventi da parte delle Istituzioni.

Nella foto alcune delle auto coinvolte nell’incidente di questa notte