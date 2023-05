“Family Audit”, l’esperienza di Alghero a Roma con l’assessore Salaris

ALGHERO – Nell’ambito dell’edizione 2023 di Forum PA al Palazzo dei congressi dell’Eur a Roma, l’intervento dell’assessora Maria Grazia Salaris che ha portato l’esperienza del comune di Alghero, primo municipio in Italia al di fuori del Trentino ad aver intrapreso il percorso di certificazione promosso dalla provincia autonoma di Trento. In allegato un’immagine.

Nei giorni scorsi, nell’ambito dell’edizione 2023 di Forum PA al Palazzo dei congressi dell’Eur a Roma, si è tenuto l’incontro seminariale dal titolo “Famiglia e lavoro: una conciliazione possibile. Le azioni del Dipartimento per le politiche della famiglia per armonizzare i tempi di vita e lavoro” sul tema della conciliazione vita-lavoro. L’incontro è stato presentato e moderato dal Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia, dott. Gianfranco Costanzo. Dalla diffusione dello standard “Family Audit” al progetto ReFlex, iniziato nel 2020, tanti sono stati i temi affrontati e diversi gli spunti emersi. A raccontare l’esperienza del Comune di Alghero l’assessora alla Qualità della vita e alla Pubblica Istruzione e Sport, Maria Grazia Salaris. Il contributo del comune di Alghero, che per primo ha intrapreso il percorso di certificazione “Family Audit”, promosso dalla provincia autonoma di Trento, rappresenta un buon punto di partenza rispetto a politiche di welfare del lavoro che trovano accoglimento da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia con azioni mirate a migliorare sempre di più la conciliazione lavoro-famiglia.

“Il comune di Alghero continua ad investire nel benessere familiare e nella conciliazione vita-lavoro, nella convinzione che costituisca un volano efficace per la crescita della comunità, con ricadute positive sull’aumento della produttività dell’ente, per la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e per favorire la natalità” ha sottolineato l’assessora Salaris.