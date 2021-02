F2i su Olbia, buona notizia. Ora il Piano dei trasporti

ALGHERO – “Completata l’acquisizione dell’aeroporto di Olbia da parte di F2i, partner Fondazione di Sardegna, Camere di Commercio di Sassari e Nuoro, Regione Sardegna, Blackrock”. È Mario Bruno a commentare per primo una notizia di grande rilevanza per il territorio e che andrà cambiare le prospettive di sviluppo, si presume e spera in positivo.

“È una buona notizia. Ora deve esserci una regia solida per il nord Sardegna: pianificare la ripresa – covid e vaccini permettendo – con vettori e voli diversificati tra gli scali, in sinergia tra loro e con un unico obiettivo: rilanciare l’economia. Due scali d’accesso importanti per l’Isola, da cui far partire il rilancio del nord Sardegna”

“È una buona notizia perché abbiamo di fronte un network importante, con una vasta rete già consolidata nel settore, alleanze strategiche pubbliche e private. Una raccomandazione alla Regione: subito il Piano Regionale dei trasporti. Perché il compito del pubblico oggi è mettere regole, indicare le mission, garantire tutti”.