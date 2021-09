Ex-Co: bene lavori, pensare a gestione e sostenibilità

ALGHERO – “Esprimiamo soddisfazione per il fatto che, in continuità amministrativa, la Giunta Conoci sta portando a compimento quanto nella scorsa consiliatura si è pensato, finanziato e progettato”. Così anche i lavori per l’ex cotonificio vanno avanti, e va avanti quindi ciò che la Giunta Bruno ha voluto, aggiudicandosi un bando regionale e ottenendo fin dal gennaio 2016 la somma di 3.176.000 euro.

Lo ribadiscono, in una nota, i consiglieri del centrosinistra al comune di Alghero Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Mario Bruno, Valdo Di Nolfo, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras e Beniamino Pirisi che aggiungono: “vinto il bando, è stata aggiudicata la progettazione a una impresa importante, sulla base di un concorso progetto al quale parteciparono undici raggruppamenti, a cui affidare la progettazione e la direzione dei lavori per il restyling dell’ex cotonificio di via Marconi, dopo una fase di partecipazione popolare col quartiere. Dalla stessa Giunta Bruno è stata approvata la progettazione preliminare nel 2018 che prevedeva per l’ex cotonificio sala conferenze da 250 posti, 8 laboratori polifunzionali e modulari, grandi sale espositive, fab lab, centro antichi e nuovi mestieri, accoglienza, bar e punto di ristoro, giochi per bambini e spazi per anziani, parcheggi, anfiteatro, alto efficientamento energetico, autogestione energia elettrica e domotica. Gli abitanti del quartiere chiesero di rendere polifunzionale e modulare la sala conferenze, anche per laboratori e spettacoli teatrali. Ci auguriamo che tale proposta trovi il modo di essere accolta in fase di esecuzione”.

“Ora mentre vanno avanti i lavori occorre già pensare alla gestione e alla sua sostenibilità in modo da farsi trovare pronti. Per il quartiere di Sant’Agostino può essere una grande svolta, a condizione che venga mantenuta piena fruibilità pubblica, capacità di aggregazione in spazi ampi e polifunzionali, arricchiti da un polmone verde di cui il quartiere ha necessità.