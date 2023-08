Ex-Caserma verso l’appalto e lavori. “Polo del fashion design con Antonio Marras”

AGLHERO – “Con la riqualificazione dell’ex Caserma dei Carabinieri di via Simon si completa ciò che era stato avviato con grande lungimiranza dai primi anni del duemila, portando al definitivo recupero di tutti gli storici edifici della città, dal Complesso di San Michele al Pou Salit fino e Santa Chiara, oggi sede del dipartimento di Architettura. Un immobile di pregio che continuerà a svolgere un importante ruolo sociale e culturale, contribuendo nel contempo a soddisfare le esigenze della pubblica amministrazione al fine di garantire sempre maggiori servizi di prossimità agli algheresi”. Parole del sindaco di Alghero, Mario Conoci, che nei giorni scorsi ha effettuato un nuovo sopralluogo nell’immobile di via Simon, oggetto di un importante finanziamento di circa 3,2 milioni di euro reperiti dal Pnrr grazie all’attenta opera di programmazione portata avanti in questi anni dai competenti uffici dell’amministrazione.

Una riqualificazione che ha visto più volte Forza Italia Alghero proporre, già col Centrodestra delle Giunte Tedde, un’idea di grande valore e che se applicata darebbe un serio contributo, tangibile e reale, allo sviluppo, crescita e sostegno alle vere eccellenze di Alghero. Nel 2021 proprio Tedde ricordò che l’obbiettivo principale di “Alghero Creativity” era la creazione di un sistema urbano di strutture viste come centri del “Distretto della Creatività” con l’ex-caserma dei Carabinieri a polo formativo per il Fashion design. Anche approfittando della presenza in città del grande Maestro Antonio Marras, che ha dato e verosimilmente continuerà a dare la sua disponibilità, e di tanti talenti locali che possono contribuire a creare un sistema del “Fashion design”. E ancora Tedde disse: “Credo che il progetto sia sempre attuale. Magari con l’integrazione di “Alghero Creativity” con la previsione di spazi di promozione delle nostre eccellenze agroalimentari

Intanto nel sovralluogo di ieri, Col primo cittadino presente l’assessore alle Opere pubbliche Antonello Peru e il responsabile unico del procedimento, Franco Cherchi. E’ stata l’occasione per visionare lo stato della struttura recentemente consegnata all’amministrazione comunale e definire le scelte progettuali. Il primo lotto di interventi riguarderà la completa messa in sicurezza di tutte le coperture, il consolidamento strutturale e l’adeguamento funzionale di tutto il piano terra, adibito a sale espositive e riunioni con funzioni prevalentemente sociali e culturali legate alle attività associative. I piani superiori saranno invece utilizzati a fini direzionali con uffici periferici della pubblica amministrazione. Prevista nelle prossime settimane l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo a cui seguirà l’appalto dei lavori.